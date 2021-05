"On revit", les restaurateurs toulousains préparent leurs terrasses une semaine avant la reprise

C'est un vrombissement qui annonce enfin le retour des jours heureux. Le vrombissement du karcher, qui se fait entendre depuis quelques jours sur de nombreuses places toulousaines. Les premières tables et chaises commencent à être nettoyées, à huit jours de la réouverture des terrasses des bars et restaurants, le 19 mai, en même temps que la reprise des lieux culturels et le report du couvre-feu à 21 heures. "On est au taquet, on prévoit tout, on revit en fait", s'extasie Camille, gérante d'un nouveau restaurant sur la place Saint-Georges, un éponge à la main. "C'est excitant de voir la terrasse toute propre !"

"On va passer de six mois sur le canapé à un accueil de tout le monde à fond", explique-t-elle. "Ça fait déjà une semaine qu'on compte les jours qui nous séparent de la réouverture des terrasses !" Mais en huit jours, il reste encore beaucoup de détails à régler, à commencer par le plan de table pour respecter le protocole sanitairesur la terrasse. "Les tables de six, on va les prévoir sur le moment en fonction des réservations", détaille Camille. "Après sinon, ce sera maximum des tables de quatre et on fera un plan avec des marquages au sol pour savoir où tout doit être disposé avec les distanciations sociales."

Réouverture prudente

"Cette nouvelle disposition va nous faire perdre un peu d'argent mais cela peut se faire facilement", indique de son côté Marine, qui tient un restaurant dans le quartier des Carmes, à Toulouse. Forte de l'expérience du deuxième confinement, elle ne veut pas crier victoire trop vite. "On a quand même un petit peu peur, on s'attend à tout", confie-t-elle. "On préfère se préparer au pire, on va peut-être être déçus et en septembre on devra refermer. On n'espère pas mais du coup on va tout donner !" La plupart des restaurateurs toulousains s'attendent en tout cas à un retour massif du public le 19 mai, car les premières réservations commencent déjà à s'accumuler.