Rezé : la brocante mensuelle du MIN pourrait reprendre au mois de novembre

Rezé, France

Le sourire après plusieurs jours de grimace. Ce vendredi, Bruno Buffard, le gérant de Dim Expo, la société qui organise la brocante et le vide-dressing du Marché d'Intérêt National (MIN) de Rezé tous les troisièmes dimanches du mois, est un homme "soulagé", avoue-t-il. Le rendez-vous incontournable des chineurs de Loire-Atlantique avait été supprimé, ce mercredi, car "le bâtiment sous lequel on avait installé la brocante ne peut pas recevoir du public, ni servir de parking", confiait Pascal Bolo, le président du MIN. Mais après discussions, une solution a été trouvée "à 90%", confie le patron de la société société Buffard organisation, pour que la brocante qui attire chaque mois entre 2.000 et 3.000 personnes repose ses valises dans l'enceinte du nouveau Marché d'Intérêt National de Rezé.

Un parking visiteur à l'extérieur du MIN

La métropole nantaise n'avait pas voulu prendre de risque après l'avis négatif de la direction de la tranquillité publique de Rezé et du SDIS de Loire-Atlantique qui avaient recommandé l'arrêt de cette brocante. "_Il va donc y avoir quelques modifications à faire au niveau de la sécurité pompier_", explique Bruno Buffard. L'autre problème à régler et non des moindres concernait l'accueil des voitures dans l'enceinte du MIN, impossible en plan Vigipirate. "Par mesure de sécurité, on préfère avoir des parkings à l'extérieur pour que les visiteurs ne rentrent pas avec leur voiture mais seulement à pied", développe l'organisateur de la Brocante.

Auparavant dans les locaux du MIN de Nantes, la brocante et levide-dressing avaient déménagé en même temps que le Marché d'Intérêt National. Une première édition s'était tenue le 22 septembre dernier. "Le délai est trop court" pour que l’événement puisse se tenir comme cela était prévu, ce dimanche. "Il y a des questions d'assurances et quand on ne peut pas, on ne peut pas, regrette le gérant de Dim Expo. Mais le soulagement, c'est de reprendre, tout simplement." Un retour au MIN qui se fera le 17 novembre. "C'est sûr à 90%", souffle Bruno Buffard.