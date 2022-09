Rians : des débrayages probables à la laiterie Triballat

, un mois après la rentrée. La tension sur les salaires, liée à la reprise de l'inflation et à l'augmentation du prix de l'énergie, pourrait convaincre de nombreux salariés à débrayer. Fait rarissime : des débrayages sont attendus à la laiterie Triballat à Rians.

720 personnes y travaillent (sur 1.500 salariés dans le groupe Triballat). La CGT a prévu un rassemblement dès 4h du matin et tout au long de la journée puisque l'usine fonctionne en 3x8, mais il n'y aura pas de blocage des camions.

Les délégués et responsables CGT de l'usine Triballat à Rians (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La question des salaires est au centre des revendications. Chez Triballat à Rians, 400 salariés, soit plus de la moitié des effectifs, gagnent moins de 2.000 euros bruts mensuels selon la CGT. Certes, ces salaires ont été revalorisés, environ 115 euros bruts depuis janvier (c'est plus que les augmentations mécaniques du Smic liées à l'inflation), mais pour Philippe Bernardin, délégué CGT, le compte n'y est pas. "On a questionné les salariés de la laiterie. Ce qui remonte, c'est la demande d'une augmentation de 350 euros bruts mensuels. Et cela correspond aux demandes de la CGT puisqu'on réclame un Smic à 2.000 euros bruts mensuels. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. On est à trente kilomètres de Bourges et un ouvrier qui fait soixante kilomètres par jour pour aller bosser, ça lui revient à 200 euros par mois."

C'est pourquoi le syndicat réclame aussi une prime mobilité dont le montant reste à définir car la laiterie, à Rians, recrute dans un territoire de plus en plus large et la prime carburant de 100 euros versée par l'Etat ne compense pas le coût du déplacement pour aller travailler.

Les camions à la laiterie Triballat de Rians (Cher) - Michel Benoit

Cette prime mobilité permettrait selon la CGT de conserver plus facilement des salariés, les plus jeunes notamment tentés d'aller voir ailleurs. Des absences pas forcément remplacées qui créent des tensions sur les chaînes : "Dans certains services, il manque jusqu'à 20 % du personnel. Les gens s'épuisent et ce sont les plus anciens qui servent toujours de tampon pour remplacer les absences. Parfois, ce sont les managers qui compensent aussi au pied levé."

La CGT réclame également que la pause quotidienne de 20 minutes soit intégralement payée, et la prise en charge des jours de carence pour le collège ouvriers comme c'est le cas pour la maîtrise et l'encadrement. Le groupe Triballat est bien conscient de ces tensions : le service des ressources humaines a été renforcé, mais le contexte est compliqué avec la pression qu'exercent les grandes-surfaces sur leurs fournisseurs.

Journée de mobilisation ce 29 septembre, cinq rassemblements prévus en Berry