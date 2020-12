Ribeauvillé : la mairie rachète la villa Carola, pour en faire un lieu de vie pour les habitants

La villa Carola, très connue à Ribeauvillé et ses environs a été rachetée par la mairie pour 200.000 euros. Ce bâtiment qui date de 1891 sera transformé en un centre des congrès, salle de réceptions et fêtes de famille.Il était à l'abandon depuis une dizaine d'années.

La municipalité veut donner une nouvelle vie à ce lieu très connu, dans la cité des ménétriers. La signature s'est déroulée ce mardi 15 décembre. Auparavant, c'était un hôtel pour curistes et dernièrement, il abritait les décideurs de la société de la célèbre marque d'eau de source en Alsace.

Devenir un nouveau lieu pour les habitants de Ribeauvillé et ses environs

Les près de 600 mètres carrés, étendus sur trois niveaux, seront transformés d'ici 2022 en centre de congrès, salle de réceptions et fêtes de familles. L'objectif est que les habitants de Ribeauvillé et ses alentours, s'approprient ce lieu. Ils pourront aussi profiter du jardin qui s'étend sur 30 ares. "Comme Carola est la boisson de Ribeauvillé, la villa Carola sera la maison des habitants de Ribeauvillé. Les habitants pourront enfin l'approcher et se l'approprier, quand les travaux seront terminés," souligne le maire, Jean-Louis Christ.

Valérie Siegler la directrice générale de Carola et Jean-Louis Christ, le maire de Ribeauvillé lors de la signature © Radio France - Guillaume Chhum

" Il y a beaucoup de travaux de rénovation, mais la structure du bâtiment reste saine. C'est un très beau potentiel, avec un jardin de 30 ares. Carola fait partie du patrimoine de Ribeauvillé, c'est vraiment chouette d'envisager cette nouvelle aventure," se réjouit Valérie Siegler, la directrice générale de Carola.

Les travaux devraient commencer dans le courant de l'année 2021 et se terminer en 2022. Il faut choisir encore un architecte.