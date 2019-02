"RIC, Pouvoir au peuple" : le T-Shirt lancé par deux Gilets jaunes audomarois

Deux gilets jaunes audomarois de la première heure ont déposé une marque et fait fabriquer t-shirts et vestes.

Saint-Omer, France

210 euros versés à l’Institut national de la propriété industrielle ont suffi pour déposer un dessin et un slogan,raconte Pascal Monbailly : " On a un Gilet jaune qui tient un drapeau "RIC", avec une banderole "Pouvoir au peuple".

Et puis il y a les symboles des Gilets jaunes, le bidon et les palettes pour faire du feu.

"RIC, le pouvoir au peuple", est désormais une marque déposée par deux Gilets jaunes audomarois, qui veulent éviter toute récupération politique ou commerciale. © Radio France - Matthieu Darriet

C’est Julien Wysocki, un autre Gilet jaune audomarois, qui s’est occupé de la procédure et qui fait fabriquer vestes et t-shirts. Il connait déjà bien cette activité. Mais là, c'est sans bénéfices, assure Pascal Monbailly : "s'il y a des bénéfices, pourquoi pas servir la cause des Gilets jaunes ? Le but n'est pas d'en vendre des milliers, ça en bous intéresse pas du tout."

Les premières réunions ont été houleuses. On nous a traité de "macronistes" qui voulaient faire de l'argent, alors que ce n'est pas le but du jeu.

Une fois les frais déduits, les quelques sous gagnés sur les ventes viendront financer le mouvement et notamment le tour de France de deux marcheurs, partis il y a dix jours de Saint-Omer, avec des sacs de 30 kg sur le dos.