Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Même la Bonne Mère n'en revient pas : pour la première fois depuis le lancement du Ricard historique en 1932, la société marseillaise lance une nouvelle recette : un mélange de 14 plantes aromatiques fraîches de Méditerranée, le fenouil aromatique notamment, uniquement cultivé sur le plateau de Valensole dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pour garantir leur fraîcheur, les plantes sont distillées sur place au maximum 48 heures après leur récolte. Mais la recette est tenue secrète (comme celle mise au point par Paul Ricard il y a 86 ans).

Goût plus végétal et toujours anisé

Ce nouveau Ricard est plus blanc que le pastis historique, avec un goût forcément plus végétal, toujours anisé (grâce au fenouil au lieu de l'anis étoilé "badiane"), plus léger en réglisse et légèrement poivré. Il tire toujours à 45 degrés d'alcool mais le dosage dans le verre est différent : 7 volumes d'eau pour un volume de pastis (au lieu de 5 volumes d'eau pour le traditionnel "jaune").

Ce Ricard aux "plantes fraîches", c'est une nécessité pour la société marseillaise, confrontée à la concurrence de nombreux autres apéros : rosé de Provence, toutes sortes de bières et autres spritz et mojito.

Déjà en grandes surfaces et bientôt dans les bars

Ce nouveau pastis est vendu en moyenne 16,90 euros la bouteille de 70 centilitres, c'est 20 % plus cher que son frère aîné, mais au final ça revient au même parce qu'il en faut moins par verre. Il n'est pas encore disponible dans toutes les grandes surfaces et il faudra aussi patienter un peu pour le déguster dans les bars... avec modération bien sûr.

Un lancement osé et prudent : dans un premier temps, la marque commercialise 100.000 litres de Ricard aux "plantes fraîches" : une goutte d'eau en regard des 43 millions de litres de Ricard traditionnel vendus chaque année dans le monde.