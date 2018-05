Quand Ricoh annonçait fin avril des suppressions de postes en France, des représentants de salariés du site alsacien semblaient confiants. Un mois plus tard, le verdict tombe : 248 suppressions de postes à Wettolsheim dans le Haut-Rhin. Le site compte 750 employés.

Des licenciements contraints

"Compte-tenu des possibilités de redéploiements, de reclassements et de créations de postes, l'objectif de Ricoh Industrie France est de limiter à moins de 150 le nombre de licenciements contraints" fait savoir la direction via un communiqué de presse. Pour justifier ces licenciements, l'entreprise évoque une "compétitivité menacée". La société annonce en parallèle un investissement de plus de 20 millions d'euros pour l'activité thermique pour assurer la pérennité du site.

Ricoh est un groupe japonais de matériel bureautique implantée à Wettolsheim depuis 1987.