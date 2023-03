"Rien ne bouge" : à Strasbourg, un collectif proteste contre la hausse des prix de l'énergie

Une facture d'électricité multipliée par 10 d'un mois à l'autre. Voilà ce qu'a subi Samuel Alizadeh à cause de la hausse des prix de l'énergie. En décembre dernier, le patron de la pâtisserie Suzanne à Strasbourg, alertait les médias sur sa situation et trouvait un écho auprès de la préfecture du Bas-rhin et même du ministre de l'économie Bruno Lemaire. Pour aider les petites entreprises et les boulangeries , le gouvernement a notamment adopté un tarif maximum pour le prix du Méga Kilowattheure (280 €) pour les petites entreprises.

Malgré ces avancées, plusieurs chefs d'entreprise comme Samuel Alizadeh se heurtent au frein des distributeurs d'énergie. Il a donc décidé de monter un collectif, baptisé les "Disjonctés," qui a fait savoir son mécontentement jeudi 2 mars à Strasbourg.

"La règle n'est pas la même pour tout le monde"

"Depuis quelques jours nous essayons de trouver une solution pour nous faire entendre par rapport à la situation de la crise énergétique qui touche mon établissement et bien d'autres. Nous avons eu l'idée de créer un collectif de soutien pour qu'on puisse obtenir des aides par rapport à la crise énergétique", explique le patron de la pâtisserie Suzanne.

Il dit avoir reçu de nombreux appels depuis la mobilisation du jour. Une pétition à destination du gouvernement vient d'être lancée. Même si ce n'est pas le gouvernement qu'il vise. "Nous voulons simplement que les énergéticiens rentrent dans l'obligation et qu'ils respectent le prix de 280€ du méga kilowattheure fixé par le gouvernement. Aujourd'hui, la règle n'est pas la même pour tout le monde, j'ai un peu de mal à comprendre."

Comme conseillé par le ministre de l'Économie lui-même, il a tenté de résilier son contrat auprès d'Électricité de Strasbourg pour en négocier un nouveau, avec les prix plafonnés décidés par le gouvernement. Sans succès. "J'ai fait cette démarche administrative, mais Électricité de Strasbourg refuse de faire quoi que ce soit. Ils maintiennent le prix du Kilowattheure à plus de mille euros. Aujourd'hui rien ne bouge. Depuis que j'ai lancé une alerte à l'automne l'année dernière, rien n'a bougé et je trouve ça scandaleux de la part d'Électricité de Strasbourg. Je n'ai aucune réponse de leur part. Rien du tout. Ça me pose un vrai problème c'est trop lent."