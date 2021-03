Riom : Hermès s'installera sur le site de la Manufacture des Tabacs en 2024

Six mois après l'annonce d'Hermès d'installer un second atelier de maroquinerie dans le Puy-de-Dôme, une première promotion d'artisans est en cours de formation et un lieu a été choisi. Il s'agit de l'ancienne Manufacture des Tabacs de Riom.