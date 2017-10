Puy-de-Dôme : Imperial Brands met fin au projet des salariés de la Seita à Riom

La direction d'Imperial Brands a refusé de donner pour l'euro symbolique ou de louer une partie des machines nécessaires au démarrage du projet de société coopérative des 40 salariés de la Seita.

La réunion de la "dernière chance" s'est tenue lundi en fin de journée dans un hôtel du centre-ville de Clermont-Ferrand. Les représentants des salariés et porteurs du projet de SCOP ont rencontré un des patrons britanniques du groupe Imperial Brands et une responsable DRH de la Seita. Une direction qui ne croit pas en la viabilité du projet de société coopérative. Dans un premier temps, la SCOP devait permettre de produire des cigarettes, avant de développer des produits innovants à partir de plants de tabac. Sans machine, plus rien n'est possible.

Des machines sans doute à la casse

Sauf miracle, la SCOP ne verra donc pas voir le jour. Or, en juillet dernier, une délégation était allée rencontrer le groupe en Angleterre et une entente semblait possible. Un coup de massue donc pour Stéphane Allègre, le président de l'ACFTF, l'Association pour la Conservation de la Filière Tabacole en France, créée l'été dernier pour porter le projet de SCOP. Ce refus britannique intervient après des mois de lutte. L'amertume est d'autant plus grande que les machines en question iront sans doute "à la casse"...

Encore deux candidats

Au delà du projet SCOP, il y a encore deux candidats possibles à la reprise du site de Riom, dont un qui garderait 60 emplois. La procédure court jusqu'à la fin de l'année. Une réunion avec les autres membres de l'association est prévue ce mardi matin, à Riom. Pour faire le point sur la soirée... et parler d'avenir.