Riom : les commerces profitent de l'ouverture le dimanche

Les commerces non essentiels ont pu rouvrir leurs portes ce week-end. Ouverture possible également le dimanche pour de nombreux commerçants qui en ont profité. Comme dans le centre ville de Riom dans le Puy-de-Dôme.

Dans cette boutique de jouets traditionnels, les clients flanent entre les Pinocchio articulés en bois et les boîtes de jeu. "On profite de l'ouverture du dimanche pour venir" explique ce grand-père séduit par un circuit automobile, "c'est pour l'associer à un garage pour mon petit fils". Les lumières scintillent. L'ambiance de Noël est déjà là.

Ouverture 7 jours sur 7

Un peu plus loin dans le dédale de ce petit local, une grand-mère vient de choisir des déguisements de chevalier et, là encore, un circuit pour ses petits enfants. "On prépare déjà les cadeaux". A l'extérieur, un couple attend son tour devant la vitrine, "c'est aussi pour encourager le commerce de proximité et puis ça fait une sortie en ville, malheureusement il n'y a pas pas grand monde".

Mais derrière son comptoir, Bertrand Denis a retrouvé le sourire. Il emballe les paquets. "Il faut rester positif, c'est bien de pouvoir ouvrir le dimanche pour nous et pour nos clients" ajoute celui qui tient boutique ici depuis onze ans dans le centre ville de Riom.

Pour nous et nos clients, c'est évidemment une bonne chose... Bertrand Denis, Caribou Nature Jouets à Riom

La communauté de commune avait également permis de poursuivre l'activité sur internet, "nous avions notre propre site et RLV en avait lancé un pendant le premier confinement qui a cette fois pleinement rempli son rôle". Mais pour essayer de compenser le manque à gagner, le commerçant va ouvrir 7 jours sur 7 jusqu'au 24 décembre au soir. "Pour faire de Noël une fête malgré tout".