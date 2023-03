Riorges : le spécialiste du tissu maille Hénitex récompensé pour ses innovations dites "sans couture"

France bleu Saint-Étienne Loire : Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce label "EPV", c'est la récompense d'un travail bien fait ?

Christian Schmitt : La première chose à laquelle on pense, c'est une certaine fierté. Fierté pour ses collaborateurs. Derrière "Entreprise du patrimoine vivant", on entend surtout l'humain derrière. Il n'y a pas d'entreprise qui puisse transmettre un savoir faire sans la participation active de ses salariés.

Vous êtes les premiers en France à vous spécialiser dans le "sans couture". Comment ça marche exactement? Qu'est ce que ça change ?

Il faut savoir que le métier historique d'Henitex est la fabrication de tissus en maille. Donc on a des métiers à tricoter qui fabriquent du tissu puis on vient découper ces pièces pour les assembler grâce aux coutures. Aujourd'hui avec le "sans couture", c'est une autre technologie. On fabrique un tube qui va se transformer avec un minimum d'opérations. Aujourd'hui, on travaille notamment avec le slip français et on devrait équiper dès l'an prochain les moniteurs de l'école du ski français.

Est-ce que c'est une technologie particulièrement vertueuse du point de vue de l'environnement ?

C'est 30 % d'énergie consommée en moins, 30 % d'eau consommée en moins et 30 % de déchets générés en moins.

Et vous avez même réussi à embaucher pour accompagner cette transition technologique...

Oui, on a même intégré un atelier en interne. L'effectif vient de passer de 31 à 47 employés. On a embauché 9 personnes en à peine un an et demi.