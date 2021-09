Risque d'effondrement, la mairie de Céret ferme en urgence la tribune du Stade Fondecave

"Je n'en dors plus la nuit". Depuis l'annonce du maire de Céret (Pyrénées-Orientales) d'interdire le public dans la tribune du stade Fondecave, la Présidente du club de rugby est abattue. Pourtant, cette décision est loin d'être une surprise. Depuis 11 ans, la commission de sécurité alerte concernant la dangerosité du site et le risque d'effondrement.

Une toiture dangereuse

Le Stade Fondecave étant un "lieux recevant du public", une commission de sécurité doit passer chaque année pour vérifier la conformité de site. En juin dernier, cette commission donne un avis défavorable pour accueillir des spectateurs. Une décision qui ne fera pas beaucoup de bruit. Il faut dire que depuis 2011, les avis de cette commission sont tous négatifs.

"Dès que j'ai pris mes fonctions en juillet l'année dernière, j'ai eu un rendez-vous avec le sous-préfet de Céret. Parmi les dossiers urgents, il y avait ces décisions de la commission de sécurité départementale. Après une nouvelle visite en juin, la commission nous a demandé de faire une expertise poussée du auvent installé en 1999. Nous avons pris contact avec un bureau d'étude technique privé, qui "déconseille fortement" d'ouvrir les tribunes au public", explique Michel Coste, le maire de Céret.

Si il faut chercher des responsables, c'est du côté de l'ancienne municipalité - Michel Coste, maire de Céret

Depuis ce mardi 8 septembre, l'accès à la tribune est interdit. Une décision difficile à prendre pour l'élu, mais indispensable. "Je prends mes responsabilités d'élu. La sécurité de tous, c'est le plus important. Et si il faut chercher des responsables, c'est du côté de l'ancienne municipalité. C'est eux les irresponsables. Il y a un part d'inconscience," s'agace l'élu. D'autant que pour lui, cette passivité des précédents maires, va faire inévitablement gonfler la facture. La semaine prochaine, le maire à rendez-vous avec la direction du club de rugby de Céret pour essayer de trouver une solution.

Un club de rugby en grande difficulté

Dans les coulisses du Céret Sportif, personne n'avait besoin de ça. En effet, quelques jours plus tôt, pour le début de la saison de Fédéral 1, le match de Céret face à Mazamet s'est délocalisé au Boulou. La pelouse de Fondecave est en mauvais état, victime notamment du passage du Tour de France cet été. Alors la fermeture de la tribune, c'est la douche froide. "J'ai eu un message du maire pour m'avertir que la tribune serait fermée pour au moins deux saisons. Michel Coste, le maire actuel, ne veut pas prendre de risque", comprend Cathy Calvet-Delcamp, la présidente du club très inquiète de cette situation.

Il faut dire que le manque à gagner est énorme pour le club. "Si on joue à Céret, il n'y aura pas de tribune. Et même une tribune amovible ne sera pas suffisante. Et si nous jouons au Boulou, il y aura de gros problèmes de logistique et d'intendance. Comme avec les repas des joueurs, la buvette, les panneaux d'affichage des partenaires", énumère la présidente.

Ca peut mettre en difficulté le club de Céret - Cathy Calvet-Delcamp, la présidente du Céret Sportif

Le maire assure ne pas vouloir abandonner le club de rugby. "On va réfléchir à installer une nouvelle tribune du côté du lycée Déodat de Séverac." Mais la solution pourrait ne pas être suffisante. "Samedi nous avons une réunion de crise au Céret sportif. Si nous n'avons pas de solution financière, je ne sais pas si nous allons terminer la saison. Ça peut mettre en difficulté le club. Ça nous empêche de dormir. Nous ne sommes pas bien."

Pour Michel Coste, le maire de la ville, cette décision pourrait permettre de faire évoluer le Céret Sportif. "Je suis en train de réfléchir a un nouveau modèle économique du club. On parle depuis quelques temps d'un club de Vallée, on va peut-être y réfléchir avec les maires du coin", conclu l'élu.