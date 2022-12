Risque de coupures d'électricité : les ventes de lampes torches et poêles s'envolent en Mayenne

Depuis que RTE, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, alerte sur de possibles coupures d'électricité en janvier, la peur de se retrouver dans le noir et dans le froid grandit.

ⓘ Publicité

Des poêles chauffants, sans prise

À Leroy Merlin à Saint-Berthevin, le rayon électricité est très visité par les clients. Geoffroy Gaillard, conseiller de vente dans ce rayon, confirme une forte demande "pour le chauffage, ce sont surtout les poêles à gaz ou au pétrole, pour tout ce qui est éclairage, ce sont les lampes à batterie et lampes torches." Ces équipements connaissent un vrai succès selon lui car, "on n'a pas besoin de les brancher, c'est autonome et pour les clients, ça peut justement pallier un peu cette peur des coupures de courant dont on parle", conclue-t-il.

En ce qui concerne les prix, on en trouve à partir de 130 euros, résultat, Geoffroy doit souvent réapprovisionner les rayons : "On a beaucoup de demande, donc on fait en sorte de ne pas avoir de rupture de stock sur ces produits, même si ça peut arriver."

"Au moins, je n'ai pas de surprise sur mes factures"

En face du rayon des poêles, un couple de clients mayennais, Serge et Brigitte, est venu au magasin pour s'offrir un nouveau poêle chauffant :"on en a déjà trois à la maison, on ne se chauffe qu'à ça, au moins, je n'ai pas de surprises sur mes factures en fin de mois, et je ne risque pas de coupures !" affirme Serge.

Ce type de poêle à pile n'est pas destiné au chauffage d'un logement entier, mais plutôt de petites pièces, d'une vingtaine de mètres carrés seulement.