Risque de gel : les viticulteurs du Bergeracois ne recevront pas à temps les tours antigel commandées

Les viticulteurs du Bergeracois, organisés en coopérative, ont commandé il y a plusieurs mois une vingtaine de tours antigel aux Etats-Unis. A cause des problème d'approvisionnement, elles ne sont toujours pas arrivées. Un épisode de gel risque pourtant de se produire ce dimanche et ce lundi.

Ils s'y étaient pourtant pris bien à l'avance. Dès cet été, les viticulteurs du Bergeracois ont commandé une vingtaine de tours antigel, aux Etats-Unis, pour limiter les pertes en cas de chute des températures. Un épisode de gel risque de se produire ce dimanche et ce lundi, mais les tours ne sont toujours pas arrivées. "Elles voguent quelque part entre Seattle et la France", constate Eric Chadourne, président fédération des vins de Bergerac et Duras, avec un brin d'humour. A cause des pénuries de matières premières et de certains retards dans les échanges internationaux, la commande accuse beaucoup de retard. Elle arrivera après l'épisode de gel annoncé. "Nous sommes des victimes collatérales, ça nous dépasse complètement", rajoute le viticulteur, qui veut rester philosophe.

Les vignerons du Bergeracois vont donc devoir lutter contre le gel avec les 22 tours qu'ils ont en leur possession. Ca ne couvre que quelques centaines d'hectares sur les 12.000 hectares du Bergeracois. Les tours antigel coûtent très cher, jusqu'à 45.000 euros par tour. Les viticulteurs passent donc commande ensemble, pour mutualiser les coûts. Cet outil protège les vignes du gel, jusqu'à -2°C. L'année dernière déjà, la commande des viticulteurs du Bergeracois avait eu beaucoup de retard, à cause du blocage dans le canal de Suez. L'histoire se répète.