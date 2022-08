Risque incendie : la sécheresse complique la saison des artificiers berrichons

Les feux d’artifice illuminent souvent le ciel à cette période de l’été. Comme le 14 juillet, le 15 août est un moment important dans l’année pour les artificiers. Mais en ce moment, les sols sont tellement secs, la végétation est tellement aride que les départs de feu sont nombreux. Pour les professionnels, la situation est compliquée.

Ces derniers jours, Jérémy Paquis est suspendu au téléphone. Il faut surveiller les arrêtés préfectoraux de chaque département où son entreprise travaille. Avec sa société Arts Events, spécialisée dans la conception et la réalisation de spectacles pyrotechniques, basée à Saint-Florentin, près de Vatan, il a des clients un peu partout en France. Il est en lien avec les organisateurs pour gérer les annulations, les reports.

Le problème, c'est qu'on doit gérer à la fois le feu d'artifice et les débuts d'incendie

"Chaque annulation pour nous, c'est un coup dur, explique-t-il. Parce qu'on a des équipes qui sont bloquées, des camions qui sont bloqués, des produits commandés, des choses à payer aux fournisseurs. Mais si on n'a pas de rentrée d'argent, c'est une histoire sans fin, c'est très compliqué". Il poursuit : "On a neuf spectacles qui devaient avoir lieu en Bretagne ce week-end, ils ont été annulés par arrêté préfectoral, donc on gère cette crise. On essaie de reporter, et non pas d'annuler, parce qu'on a une entreprise à faire tourner, des charges à payer, c'est compliqué...".

Développer des spectacles de drones

Et pour les feux d'artifice qui peuvent quand même avoir lieu, il faut gérer le risque incendie. "On vient de vivre un 14 juillet où on a eu on a vécu pas loin de 20 départs de feu en 13 minutes, raconte Jérémy Paquis. Le problème est qu'on doit gérer à la fois le feu d'artifice et les débuts d'incendie". Il doit renforcer les équipes sur le terrain (doubler voire tripler le nombre de personnes sur un feu d'artifice) et investir dans du matériel pour réagir rapidement en cas de départ de feux. "On a dû investir dans des gilets porteurs d'eau avec des petites lances pour pouvoir éteindre les départs de feu rapidement", indique-t-il.

Malheureusement, la sécheresse pourrait venir compliquer les prochaines années. Pas le choix, pour Jérémy Paquis, il faut faire évoluer son activité face au risque incendie : Arts Events va développer, dans les prochains mois, des spectacles de drones. "Si on ne fait pas comme ça, on met la clé sous la porte cet hiver", s'inquiète-t-il.