Rive-de-Gier : la démolition de la friche Duralex va durer tout l'été

L'ancienne cheminée de la verrerie de Rive-de-Gier ne va pas tomber d'un seul coup. Elle est détruite par grignotage pour éviter les vibrations dans un secteur sensible. "C'est une technique décrêtage sur une cheminée qui fait 60 mètres de haut, explique Anne Pallanche chargée d’opérations à l'Epora. On va l'écrêter sur 45 mètres pour ensuite finir sur une démolition à la pelle sur les 15 derniers mètres. On est très proches de la voie ferrée, avec des circulations très régulières entre Saint-Étienne et Lyon. On est aussi très proches du Gier et puis d'une voirie. Donc ce sont des petits engins qui travaillent. Les vibrations restent très faibles".

une cheminée, symbole de l'histoire industrielle de la commune

Les premiers verriers se sont installés à Rive-de-Gier dès la fin du 18e siècle, profitant du charbon, facilement accessible, et du sable du Rhône pour fonder des petites entreprises. En 1906 est créée la verrerie Hémain, qui produit dès la première année 800 tonnes de flacons et de bouteilles. En 1934 apparaissent les premiers verres en couleurs. En 1945, la verrerie emploie 400 personnes. En 1952 débute la fabrication du verre soufflé et 4 ans plus tard, la verrerie produit 15 000 tonnes d'objets en verre par an. En 1968, elle emploie 1.250 ouvriers. C'est l'âge d'or de la verrerie. La fin des années 70 voit l'arrivée des premiers plans sociaux. La verrerie change de mains plusieurs fois avant son rachat par Duralex en 2004. La production s'arrête définitivement en 2007. Et l'année suivant, l'entreprise est liquidée. Face aux difficultés à négocier avec le liquidateur, l'expropriation est lancée en 2015. Après une bataille judiciaire, et une décision de la cour d'appel en juin 2020, l'Epora a pu racheter le site pour 1 euro.

Un mélange de nostalgie et de volonté de se tourner vers l'avenir

"C'est un peu comme la gestation des éléphants, s'amuse l'ancien maire de Rive-de-Gier (1995-2020), Claude Charvin, qui a suivi le dossier. Il a fallu 14 ans pour voir arriver le bébé. 14 ans de procédures judiciaires, d'imbroglios juridiques, de liquidation mal assumée, de négociations à mener. C'est à la fois un soulagement parce qu'on a mis longtemps et c'était un dossier complexe, et puis un petit pincement au cœur parce que c'est la disparition définitive d'une activité qui a fait la richesse de la ville".

Ce sentiment est également partagé par Caroline Benoumelaz, actuelle première adjointe au maire de Rive-de-Gier "C'est toute une histoire, c'est l'histoire de notre ville, c'est 200 ans de vie, de travail, toutes les familles avaient des personnes qui travaillaient sur ce site. Il y a une nostalgie parce que j'ai vécu les derniers moments, les derniers combats des verriers. Et puis en même temps il faut qu'on se projette sur un avenir. Et les Ripagériens ont hâte".

Vers un nouveau quartier

Les travaux de démolition vont durer tout l'été. Puis Saint-Étienne Métropole va aménager les rives du Gier pour créer une promenade. Un espace vert sur cette partie inondable du site. Ce chantier va s'achever en 2024.

Une seconde phase de travaux doit permettre de construire, à terme, des logements et des entreprises. "C'est un projet de renouvellement urbain qui a vocation à réparer les erreurs du passé, détaille Florence Hilaire directrice générale de l'Epora (établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes) en charge du dossier. A savoir redonner au cours d'eau de l'espace pour pouvoir gérer des inondations. Redonner aussi aux habitants des espaces verts. Et puis réinvestir la plus haute, c'est à dire la partie qui n'est pas inondable en créant un projet urbain. La commune est en train de fabriquer son projet avec des équipements publics, de l'habitat, du tertiaire peut-être". En fonction du projet, qui n'est pas finalisé, il faudra améliorer ou non la dépollution du site.