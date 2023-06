Rive-de-Gier : un photographe sacré "meilleur ouvrier de France"

France Bleu Saint-Étienne Loire - Qu'est ce que ça représente, pour vous, ce titre de meilleur ouvrier de France pour vous? Est-ce que c'est aussi prestigieux qu'en cuisine ?

Brice Leclert - Meilleur ouvrier de France, c'est avant tout une façon de fonctionner, de penser. Pour moi, l'important, c'est de toujours donner le maximum dans son travail et aussi de partager. Donc oui, c'est effectivement le même type d'examen et on peut comparer les deux types de récompense, que ce soit pour la cuisine ou la photographie.

Comment se passe l'examen? Et qu'est ce qui a fait, selon vous, que vous avez pu décrocher ce titre? Qu'est-ce que vos photos ont si spécial ?

L'examen se fait en deux temps. Les qualifications d'abord puis l'examen en lui même avec sept photographies à réaliser, en moins d'un an, sur des thèmes très précis. Cela demande beaucoup de temps, de préparation, de réflexion. Ensuite, on est reçus pour présenter ces photographies à un jury.

Vous allez être reçus à l'Elysée, à Paris, est-ce que c'est un voyage que vous attendez ?

C'est quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours ! J'attend ça avec impatience.

Une photo de famille captée par Brice Leclert - Brice Leclert

Vous faites tout type de photos, notamment pour les particuliers, des photos de famille, de grossesse ou même des nus. Vous trouvez encore une clientèle à l'heure des réseaux sociaux et des selfies ?

Effectivement, c'est une grande question. Le numérique a un peu démocratisé la photographie. Alors au début, ça a fait un petit peu de tort aux photographes. Mais maintenant que tout le monde s'est renouvelé, au contraire, l'envie d'aller voir un photographe qui a un œil différent et pour avoir des images de qualité semble revenir.

