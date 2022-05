Rive droite de Bordeaux, les premiers habitants du quartier du Belvédère s'installent

Comme le dit une responsable du promoteur Édouard Denis, "il faut que les acquéreurs aient une capacité à se projeter". Et c'est vrai que pour l'instant, les quelques habitants de l'immeuble "After Eight", livré par ce promoteur, ont pour seuls voisins les ouvriers qui travaillent sur l'immense chantier à ciel ouvert qu'est le quartier du Belvédère, sur la rive droite de Bordeaux.

Même l'axe sur lequel se trouve ce nouvel immeuble, la rue Henri-Dunant, n'est pas encore totalement référencée sur les cartes. Mais le nouvel immeuble est bien là. Les premières étiquettes sont apparues sur les boîtes au lettres dans le hall de cet immeuble de cinq étages, avec des arêtes en béton. Au total il est composé de 51 logements, du studio au cinq pièces. La plupart ont été achetés sur plan, dès 2019, au moment du lancement du programme. Tous ne sont pas occupés, parce que des propriétaires en ont achetés pour les revendre ou les louer dans les prochains mois. Il en reste d'ailleurs trois à vendre sur le site du promoteur, des appartement de 80m² qui coutent environ 400 000 euros, soit 5 000 euros du m².

La future place du Belvédère, à l'angle du pont Saint-Jean. © Maxppp - Guillaume Bonnaud/PHOTOPQR/SUD OUEST

Cet immeuble donne sur le jardin Suzanne-Lenglen, déjà inauguré, avec son terrain de sport, qui constituera le poumon de ce quartier. Il y aussi la place du Belvédère, à l'angle du pont Saint-Jean, avec un important lieu culturel. Au total, le Belvédère comptera entre 5 et 6 000 habitants, avec 73 000 m² de logements, 50 000 m² de bureaux et 19 000m² de commerces et équipements entre la Benauge et le pont Saint-Jean. Une programmation de logements promise comme accessible, avec 35% de logements sociaux. Le quartier doit aussi accueillir aussi une école primaire de 18 classes, avec l'arrivée des élèves prévue pour la rentrée 2022

