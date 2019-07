Rivières (Charente) : La Manufacture charentaise en redressement judiciaire

Rivières, Charente, France

La Manufacture charentaise, qui fabrique des chaussons à Rivières près de La Rochefoucauld en Charente, a été placée ce jeudi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême. Le redressement judiciaire a été prononcé pour une durée de six mois, avec un premier rapport attendu dans deux mois pour les deux administrateurs judiciaires. C'est la situation financière de l'entreprise qui doit être expertisée : un premier cabinet, mandaté par la direction, a présenté ses chiffres il y a une semaine. Le syndicat Force Ouvrière, seul représentée dans l'entreprise, a demandé une autre expertise à un autre cabinet.

Le syndicat Force Ouvrière organisait une conférence de presse ce jeudi © Radio France - Pierre MARSAT

La Manufacture charentaise est née en Juin 2018 après la fusion de quatre sociétés liquidées quelques mois auparavant (Rondinaud, Labuge, Degorce, et Ferrand) et rachetées par l'industriel Renaud Dutreil, qui est aussi propriétaire de l'eau de source Jolival. L'entreprise de Rivières emploie aujourd'hui 108 personnes, dont les salaires (le SMIC pour la plupart) seront versés à la fin du mois de juillet grâce aux AGS, le fonds de garantie des salaires. Au mois d'août, l'entreprise sera fermée la semaine du 15 août, et le personnel travaillera en roulement les trois autres semaines.

Renaud Dutreil, au moment du rachat des quatre fabricants de chaussons et pantoufles © Radio France - Pierre MARSAT

Renaud Dutreil, le directeur général de la Manufacture charentaise après la démission du directeur général Stéphane Baleston le 26 février dernier, nous a envoyé un SMS pour dire que "le tribunal de commerce a accepté, à sa demande, de placer l'entreprise sous protection de la justice, avec une période d'observation de six mois. Cette décision va nous permettre de reconstruire un projet pour La Manufacture charentaise. Notre objectif à tous, salariés et direction, est de préserver le savoir faire des salariés et l'attrait commercial de nos produits. C'est possible si, sans polémique inutile, nous profitons de ce nouveau départ". Fin de citation.

