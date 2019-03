Rivières (Charente) : la pantoufle charentaise labellisée

Rivières, France

A Rivières en Charente, non loin de La Rochefoucauld, les dirigeants de "La Manufacture charentaise" accueillent cette distinction comme une reconnaissance du savoir-faire local. C'est un travail artisanal "made in France" qui va être protégé, en donnant une garantie d'origine et d'authenticité aux consommateurs. La technique spécifique du "cousu-retourné" sera désormais à l'abri des tromperies et des contrefaçons.

Des charentaises internationales

La pantoufle charentaise est la première Indication Géographique de la partie Habillement et Chaussures en France. C'est un label de qualité qui devrait avoir des conséquences commerciales, peut-être pas en France où le produit est reconnu depuis longtemps, mais plutôt à l'export (Japon, Etats-Unis) pour le différencier des autres produits du même genre. La "Manufacture charentaise" de Rivières est née, il y a moins d'un an, de la fusion de quatre fabricants charentais de chaussons.