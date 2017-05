A Roanne les contours du projet du centre commercial "Foch Sully" se précisent

La ville veut redynamiser son centre en créant d'ici quatre ans une vaste zone commerciale couverte de 11 500 m2 dans l'îlot Foch Sully situé à proximité des Halles Diderot. Un chantier global de 82 millions d'euros qui sera livré en 2021.

Situé dans le centre ville de Roanne, cette vaste zone bordée par la rue Foch celle de Sully et les Halles Diderot sera entièrement remodelée d'ici quatre ans. L’îlot Foch Sully accueillera une zone commerciale de 11 500 m2, comprenant un supermarché Auchan dont l'implantation est déjà actée, ainsi que plusieurs moyennes surfaces de 3 à 600 m2 dans les secteurs des biens culturels et de l'équipement de la maison. Une offre complémentaire qui n'existe pas pour l'instant sur Roanne et qui devrait attirer de nouveaux clients en centre ville, sans pour autant concurrencer les boutiques existantes.

Projection en 3D et situation dans la ville de Roanne - Sud architectes

Un projet commercial mais aussi d'aménagement urbain

Le nouveau quartier Foch Sully abritera également 80 logements collectifs, un hôtel de 50 chambres, une résidence pour personnes âgées de 130 appartements, un parking souterrain de 500 places, des espaces verts et la création de trois nouvelles places ! La place des Halles, celle de Verdun et de Foch-Sully, toutes différentes dans leur configuration et leur esthétique, délimiteront le complexe et offriront 4800 m2 d'espace public supplémentaires en plein centre ville. Une agora permettra également d'accueillir des manifestations culturelles ou commerciales.

Perspective de l'agora - Sud architectes

Un investissement total de 82 millions d'euros

Les négociations menées par la municipalité ont déjà permis d'acquérir 95% des terrains et immeubles concernés. Pour porter ce projet d'aménagement, la ville de Roanne a monté une Société d'Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP). Un dispositif à durée limitée dans le temps qui prévoit un partage d'actionnariat en trois tiers entre la Ville de Roanne, la Caisse des dépôts et consignations et des investisseurs privés. Cette association est censée permettre d'assurer la maîtrise d'ouvrage et de réduire les coûts pour la Ville, dont l'investissement final ne devrait pas dépasser les 22 millions d'euros.

Après le dépôt du permis de construire et l'aménagement des terrains qui se feront l'an prochain, les travaux devraient débuter en 2019 pour une livraison du projet à l'horizon 2021.