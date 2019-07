Roanne : les ex-salariés d'Auchan font le buzz grâce à une vidéo

Roanne, France

Les ex-salariés d'Auchan à Roanne lancent un cri de détresse à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le supermarché a fermé le 28 juin dernier et 35 employés sont maintenant dans l'attente du Plan de Sauvegarde de l'Emploi que doit leur présenter Auchan. Mais avant cela, ils veulent des explication de l'entreprise alors ils ont partagé une vidéo sur YouTube qui totalise déjà 23 000 vues.

Une vidéo comme dernier recours

"Notre supermarché était prospère mais 35 salariés vont être licenciés" annoncent ces ex-salariés d'Auchan dans la vidéo. En fait, si l'enseigne ferme, parce qu'un nouveau centre commercial va s'installer à Roanne et qu'Auchan n'a pas les moyens de payer le loyer.

"On nous a annoncé la fermeture 15 min avant l'arrivée de l'huissier. On n'a même pas pu aller à la médecine du travail parce que les cotisations n'avaient pas été payées" dénonce Florent Vigier salarié à Auchan depuis 17 ans.

Alors avec ses collègues, il s'est lancé dans une vidéo pour exprimer leur désarroi : "j'ai eu l'idée en voyant le succès de la vidéo de l’Hôpital de Montbrison qui cherchait des médecins pour la maternité" raconte Florent.

Ça va finir par un licenciement mais on aimerait savoir dans quelles conditions !

Aujourd'hui les 35 ex-salariés veulent communiquer avec la direction qui n'a jamais répondu à leurs sollicitations alors cette vidéo c'est un dernier recours pour Florent. "Le magasin est fermé, on est chez nous on sait pas ce qu'on va devenir donc concrètement, on attend des informations. Sur la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont 10,20,30 ans d'expérience et donc qui ne sont pas mobiles, ça va finir par un licenciement mais on aimerait savoir dans quelles conditions !" ajoute-t-il.

Pour l'instant, Auchan n'a pas réagi à la vidéo, quoi qu'il en soit les salariés seront fixés sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi le 22 juillet prochain.