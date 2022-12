Roanne : une entreprise de maroquinerie s'installe et promet la création de 900 emplois sur 10 ans

Neuf cent emplois vont être créés d'ici une dizaine d'année dans l'agglomération roannaise et au-delà. Une entreprise de maroquinerie va s'installer courant 2023 sur 3 sites. Deux sites seront dans l'agglomération roannaise, un troisième hors agglomération où le lieu reste inconnu pour le moment.

ⓘ Publicité

"La manufacture roannaise de maroquinerie"

A l'heure actuelle, la mairie est en mesure de dire qu'un des trois sites sera construit et effectif en 2025 à Mably. Mais dans un premier temps et temporairement la production démarrera au Coteau courant 2023. L'ensemble des trois usines appartiendront à une seule et même entité appelé "La manufacture roannaise de maroquinerie".

Cette maroquinerie travaillera pour plusieurs marques de luxe françaises mais elles resteront anonymes avec clause de confidentialité.

Ouverture des candidatures dès janvier 2023

Les candidats peuvent déjà déposer leur candidature pour un recrutement prévu dès début janvier. Il y aura une cellule spécialement créée à Pôle emploi pour cette entreprise. "Ce sont essentiellement des opérateurs pour du montage de maroquinerie, c'est-à-dire, sacs, portefeuille, ceintures etc. Il faudra donc un savoir-faire très précautionneux", explique Yves Nicolin, maire de Roanne.

C'est une implantation économique historique, "ce n'est pas arrivé depuis presque 50 ans, précise l'élu. Il faut remonter à Michelin en 1974 où Transcom mais qui ne sont pas encore montés à de tels niveaux d'emplois."

300 emplois seront répartis sur chacun des 3 sites d'ici une dizaine d'années.