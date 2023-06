Roanne : une grande opération lancée pour récupérer nos vieux téléphones portables

France Bleu Saint-Étienne Loire : Votre collecte, c'est par là que tout commence pour donner une nouvelle vie à nos appareils électroniques ?

Laura Chech : Oui, tout à fait. Ça nous permet de sensibiliser les Français à la seconde vie des appareils électroniques et donc plus précisément des téléphones. Il faut savoir qu'il y a entre 50 et 110 millions de téléphones qui restent stockés chez les Français. Donc ça représente huit Français sur dix. C'est quand même énorme. Et donc le fait de les récupérer nous permet de les remettre en état et de les réparer ou de les recycler et donc de stopper le gaspillage. Donner une seconde vie à 50 millions de téléphones, ça permet d'éviter d'extraire 85.000 tonnes de matières nécessaires à leur fabrication et en même temps de créer des emplois non délocalisables.

Combien de téléphones espérez-vous récupérer au total, chez nous dans le Roannais ?

Localement je ne peux pas vous donner de chiffre. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis que cette opération existe (créée en 2020 NDLR) nous avons collecté 73.000 téléphones jusqu'à maintenant. C'est pourquoi cette année, pour la quatrième édition, on aimerait atteindre les 100 000 téléphones.

Est-ce que c'est satisfaisant pour vous un bilan comme celui-ci trois ans après le lancement de votre opération au niveau national ?

Ah ben oui, ça représente quand même beaucoup de téléphones qui ont reçu une nouvelle vie, qui ont été remis en état, qui ont été réparés, recyclés qui ont été donnés à des associations locales et distribués à des personnes dans le besoin. C'est un très bon résultat.

Vous reprenez tout type de téléphone ? Même les vieux "33.10" qui traînent au fond de notre garage ?

On prend vraiment tous les téléphones, qu'ils soient anciens ou récents, fonctionnels ou non, à clapet, touches tactile... Tous les téléphones méritent d'avoir une seconde vie !

Les chargeurs aussi, vous reprenez ?

Non ! Si vous avez des chargeurs dont vous souhaitez vous séparer, vous pouvez aller sur le site d'Ecosystème et vous trouverez tous les points de collecte où les déposer. Il y a notamment une liste de magasins avec des bacs de recyclage éco système.

Comment fonctionne cette collecte exactement ? Il suffit de se rendre dans une déchetterie ?

Là encore vous pouvez trouver les déchetteries points de collecte sur le site Ecosystème Eco pour trouver les déchetterie points de collecte, vous allez sur le site d'Eco-système . Si vous n'avez pas le temps de vous rendre dans l'une de ces déchetteries ou que c'est trop long pour vous, vous pouvez aussi participer en envoyant gratuitement vos téléphones, en vous connectant sur une page spéciale.