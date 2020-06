Roanne : une promesse d'achat de 224 millions pour Nexter

Le groupe Nexter est assure d'avoir du travail pour les années qui viennent. La République tchèque annonce l'avoir choisi pour lui fournir 52 canons automoteurs Caesar. Un achat qui représente six milliards de couronnes, soit 224 millions d'euros a annoncé le ministre tchèque de la Défense.

Le contrat devrait être signé d'ici la fin de l'année. La République tchèque a choisi Nexter car son offre était la moins chère (sur huit offres en tout). Les canons automoteurs, produits à Bourges seront assemblés à Roanne sur des camions tchèques Tatra. Ils devraient livrés dans les années 2022 - 2026.

L'usine de Roanne sera chargée de l'intégration des divers composants comme l'explique Régis Dupuy délégué syndical de Nexter

Ce produit là c’est trois grosses composantes, d'abord un poids-lourd de marque Tatras fourni par la République Tchèque. Ensuite une composante armement, le tube par lui-même et ses structures porteuses, ça c’est une fabrication Nexter produite à Bourges. La troisième composante, c’est tout ce qui est éléctronique et tous ces kits arrivent à Roanne pour être intégrés physiquement sur les camions Tatra. On intègre une cabine, l’armement et tous les boîtiers électroniques. Ensuite on ira vérifier si l'on tire bien à l’endroit prévu. Donc ça fait des heures d’intégration sur le site de Roanne. Soyons clair, ce n’est pas demain matin que la charge va arriver à Roanne parce que pour l’instant on a pas de contrat signé. On a juste été choisis. Et ce sera d’autant plus compliqué d’intégrer de nouvelles fabrication qu’il faut rattraper le retard pris par la crise Covid en 2021 ou même mi-2022.

Ce canon automoteur français est prévu pour tirer des obus de 155 millimètres avec une portée d’une quarantaine de kilomètres

Le canon autoporteur Caésar qui existe depuis 2008 a déjà été vendu à l’Arabie Saoudite, au Danemark, à l’Indonésie, à la Thaïlande et au Maroc. La République Tchèque sera donc la 7 eme armée avec la France à l’utiliser.