Robert Clergerie : la situation "me blesse pour l'entreprise et pour les gens"

Robert Clergerie, la quatre-vingt huitaine élégante, reçoit dans sa maison drômoise, près de Romans-sur-Isère, là où il a construit sa vie, à quelques kilomètres de là où il a créé des chaussures parmi les plus populaires au monde. Il a accepté une interview, c'est rare, pour évoquer la situation de Clergerie. En avril, le groupe qui détient désormais l'atelier et les boutiques a été placé en redressement judiciaire, il attend des offres de repreneurs, avant le 14 juin.

FBDA : Comment vous vivez la situation ?

Robert Clergerie : Très mal, c'est normal, c'est une affaire que j'ai créée, c'est un joli nom, un joli produit. Et puis, il y a des gens derrière. On ne peut pas mener une entreprise qu'en pensant à des machines. J'étais attaché aux gens quand j'allais au travail. C'est pour ça que je suis revenu aux affaires à 70 ans (en 2005, pour reprendre l'entreprise, ndlr). Je pensais que ça suffirait pour emmener les gens jusqu'à la retraite, donc ça me blesse pour l'entreprise, et puis pour les gens.

Vous leur parlez, aux employés ?

Mais bien sûr. (Il sort une photo d'un porte-document posé sur son bureau). Regardez, on m'a invité à un pot de départ à la retraite. Ils sont malheureux, il y en a qui pleurent au téléphone, si vous croyez que ça me laisse indifférent...

Et oui. Alors j'aimerais qu'ils soient bien traités.

Qui sont les responsables selon vous ? Les politiques ? Les financiers qui ont repris votre entreprise ?

On a tué l'industrie et aujourd'hui on pleure. On parle de réindustrialisation, on se moque du monde. Quand j'étais dans la chaussure, je savais bien que les gars là, à Paris, ils considéraient la chaussure comme condamnée. Cet échec, ça prouve que pour réussir il faut être très bon, parce qu'on a des bâtons dans les roues. À Clergerie, la main d'œuvre c'est 25% du budget, dès qu'on augmente les charges sociales, ça se paie. Il fallait donc des gens compétents.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, votre fils appelle à l'aide de l'Etat, dénonce en quelque sorte l'inaction des pouvoirs publics, il écrit que les groupes repreneurs "n'ont pas su faire tourner la boutique"...

Il a raison ! Il a fait ça parce qu'il a vu ma détresse, mais il a raison. On ne pense qu'au fric aujourd'hui. Quand je dirigeais l'usine, une année avec 5% de bénéfices avant impôts, c'était une bonne année. Moi je me versais un beau salaire, mais en comparaison de mes successeurs, je suis smicard à côté. Je vivais bien quand même, j'ai une belle maison, et puis j'ai gagné pas mal en vendant la première fois.

Justement, vous ne regrettez pas le choix de ceux à qui vous avez vendu définitivement, en 2011, un groupe plutôt à vocation financière ?

Ahhh. Bah non, je n'avais pas le choix des armes, j'avais plus de 80 ans, j'étais inquiet. Et s'il m'arrivait quelque chose ? Et puis quand j'ai repassé le business, il était sain, la trésorerie était correcte, on ne perdait pas d'argent. Ça prouve que mes successeurs ne sont pas très bons. C'est trop facile, eux, ils retrouveront peut-être un autre job, mais les ouvriers qui vont se retrouver à la rue ?

Vous en appelez à l'aide de quelqu'un pour sauver Clergerie ?

Non, je ne sais pas, je suis paumé. Le dossier, je ne le maîtrise pas trop, j'ai appris par la presse, j'ai appris que l'entreprise était au tribunal de commerce, j'étais dévasté. Et puis, même s'il y avait un projet, les murs de l'usine, ils sont vendus... Je n'ai plus trop d'espoir.

La situation de Clergerie

Clergerie a été placée en redressement judiciaire au mois d'avril. Après un premier délai jusqu'au 24 mai, le tribunal de commerce a décidé de donner aux éventuels repreneurs trois semaines supplémentaires pour se positionner. Le groupe Titan, basé aux États-Unis, a fait connaître son intérêt, tout comme un homme d'affaires tunisien.

