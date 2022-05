Robertet, entreprise de parfum à Grasse, se lance dans la production de CBD

L'entreprise de parfum de Grasse Robertet se lance dans le CBD et ne le fait pas à moitié. C'est la première entreprise d'importance à arriver dans ce nouveau secteur.

Économiquement, voir même sociétalement, l'info est d'importance. L'entreprise grassoise Robertet, industriel du parfum, poids lourd du secteur se lance dans le CBD. L'entreprise azuréenne leader mondial des aromes vient de recevoir une tonne de chanvre en provenance de la région Grand Est et va le transformer en CBD. Selon le journal Les Echos, la transformation donnera entre 20 et 30 kg de cannabidiol made in France.

Robertet qui participe même dans la création d'une association de lobbying pour cette filière (l'Uivec, l'union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre) ouvre donc une porte économique importante. La société concrétise, précise le quotidien économique, une politique lancée depuis plus de cinq ans qui doit à terme permettre d'innover dans les produits destinés aux industries cosmétiques ou alimentaires.