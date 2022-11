Little Woude, une petite entreprise rochefortaise présente au salon du Made in France à Paris

C'est aujourd'hui que le salon du Made in France s'ouvre à Paris, Porte de Versailles. Durant le week-end le parc des expositions est investi par plus de 1 000 exposants. Les petites et grandes entreprises qui font vivre la main d'œuvre française vont présenter leurs produits et services. Nos deux Charentes sont représentées par huit entreprises, dont Little Woude, une entreprise spécialisée dans les vêtements pour enfants.

ⓘ Publicité

Imaginée par Mariette Van der Woude, la marque joue sur la flexibilité de ses modèles. Dans la boutique à Fouras comme dans l'atelier de confection à Rochefort, une taille suffit pour habiller l'enfant pendant environ 2 ans, "nous luttons activement contre la surconsommation" renseigne Julie Charpentier, couturière de l'entreprise. Les vêtements s'ajustent en longueur et en largeur, sur 4 tailles différentes.

atelier de Little Woude © Radio France - Joséphine Ortuno

Au salon du Made in France Little Woude présente ses différents produits, allant du pantalon à la veste. Mais le produit phare, c'est la salopette réversible, c'est aussi sur cet aspect que la marque pose son identité. "Si l'enfant tâche la salopette il a juste à la retourner pour qu'elle soit propre" explique Julie Charpentier.

Le Made in France tient aussi sur les tissus que la créatrice et la couturière achètent "Le jean est teint et tissé en France, la plupart des imprimés aussi, il n'y a que le coton qui vient de Turquie" affirme Julie Charpentier.