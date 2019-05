Indre-et-Loire : Label Echoppe, bien plus qu'une épicerie à Rochecorbon

Ouverte depuis décembre 2017 à Rochecorbon, l’épicerie "Label Echoppe" n’est pas un commerce comme les autres. Plus qu’une épicerie, c’est aussi un espace de rencontre, de partage, autour d’une idée simple : mieux-vivre et mieux-manger. Ce credo se traduit par un ancrage local : des fruits et légumes de Touraine ou d’Anjou, des fromages de Sainte-Maure, des savons tourangeaux, des bijoux réalisés par des artisans d’art…

Derrière chaque produit se cache une belle rencontre - Karine Karembon, initiatrice du projet

De la qualité, et une bonne part de bio, voilà ce qu’on trouve donc sur les rayonnages ! Ce projet porté par Karine Karembon a pris dès sa naissance la forme d’une SCIC – Société Coopérative d’Intérêt Collectif - fidèle à l’idée de faire de "Label Echoppe" un lieu collectif et participatif.

Une ancienne Poste comme local

D’ailleurs, le local est celui de l’ancienne Poste, qui a rythmé pendant 140 ans la vie du village. Un lieu de vie en remplace donc un autre !

Ici on ne vient pas seulement faire ses courses : au comptoir on prend un café, et même le dimanche matin des huîtres et du vin blanc. Le rendez-vous dominical a des dizaines d’habitués, qui fréquentent aussi les ateliers et conférences organisés ponctuellement. Envie de soutenir le projet ? Pour devenir bénévole ou même sociétaire, rendez-vous à Label Echoppe, place du 8 mai 1945 à Rochecorbon, ou sur leur page Facebook.

Horaires d’ouverture :

Du mardi au samedi : 9h/13h et 15h30/19h et le dimanche de 9h/13h