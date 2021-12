Bosch à Rodez : l’accord qui entérine la suppression de 650 postes est signé

Journée très difficile pour les syndicats de Bosch à Rodez. Tous ont signé l’accord qui prévoit la suppression de 650 postes. Ils ont tous également émis un avis négatif sur cette restructuration qui ne prévoit de garder que 500 postes dans l’usine d’ici à 2025.

Sacrifices

Dans un communique le syndicat SUD, parle notamment de sacrifices. _"La direction et le Groupe Bosch doivent continuer à chercher et développer de nouvelles technologies. Cet accord doit nous permettre de sortir de l’activité 100% diesel et nous laisser le temps de rentrer dans de nouvelles activités, comme l’hydrogène.Dorénavant, la Direction doit réussir ce challenge. Une nouvelle fois, les salariés acceptent de sacrifier des emplois et des pertes de salaire. Nos dirigeants vont devoir faire face à leurs responsabilités pour pérenniser et transformer notre site." _De son côté la CGT rappelle qu’elle veillera à ce qu’ill y ait un vrai projet industriel pour le site.

Discours du PDG peu suivi

A l’issue de cette CSE central qui a été très rapide, puisque 86% des salariés avait voté pour l’accord lors d’une consultation, le PDG de Bosch France Heiko Carrié s'est adressé aux salariés aveyronnais. Une allocution qui n’a été suivie que part une petite partie des salariés. Des syndicalistes explique "nous n’avons plus confiance en ce patron qui ne fait que réduire les usines de Bosch en France depuis qu’il est arrivé". Le PDG a pour sa part redit sa foi dans le projet de camion frigorifique Fresh2 qui doit donner du travail aux salariés de la Bosch dans les années à venir. Il a aussi salué le travail des élus syndicaux dans ce dossier de restructuration.