"Rösler France" à Saint Clément

Rösler France a pour client l'aéronautique, l'automobile, le monde médicale et le monde de l'énergie.

Rösler est le seul fournisseur sur le marché mondial à proposer un traitement de surface basé sur la Tribofinition et le Grenaillage en combinaison avec des installations de lavage industriel. Deplus, le groupe développe et produit lui-même tous les composants.

C'est une entreprise spécialisée dans la conception de machines, parfois robotisées, qui servent à la finition des surfaces par tribofinition, grenaillage et sablage.

Le traitement de surface est une opération mécanique, chimique, électrochimique ou physique qui a pour conséquence de modifier l'aspect ou la fonction de la surface des matériaux afin d'adapter ces derniers à des conditions d'utilisations données.

La Tribofinition et le grenaillage sont quotidiennement utilisés dans presque tous les domaines de l'industrie et dans de multiples applications :

Ebavurage, dégraissage, décalaminage, dessablage ou encore élimination de la rouille ... et toutes les opérations qui permettent de rendre les surfaces rugueuses, mates, lisses, de cassage d'angles sont possibles.

Chez Rösler France on conçoit et on construit des machines sur mesure, selon les cahiers des charges des clients.

Métal, matière plastique, céramique, verre, textiles, pierre ou bois, toutes ces matières peuvent subirent une traitement de surface pour rendre leurs surfaces rugueuses, mates, lisses ou encore brillantes. De la plus petite à la plus grande pièce ... Rösler travaille aussi bien pour le monde médical et la fabrication auditive par exemple, que pour l'aérospatiale ou la construction navale.