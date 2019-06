Roger Béteille, l'un des pères fondateurs d'Airbus, est mort

Toulouse, France

Le salon du Bourget se referme sur une triste note alors qu'il célébrait cette année les 50 ans d’Airbus. On a appris, ce samedi, le décès de Roger Béteille, l'un des pères fondateurs du consortium européen. Celui que l'on surnommait "Monsieur Airbus" avait 97 ans. Il est mort le 14 juin dernier.

On lui doit notamment le premier A300B lancé au Bourget justement le 29 mai 1969. Cet avion est né grâce à l'impulsion d'Henri Ziegler et de Roger Béteille. Deux ans plus tôt, au tout début du programme européen, Roger Béteille est directeur technique chez Sud Aviation, l'ancêtre d'Aérospatiale. Il sait d'emblée qu'il faut spécialiser les industriels pour être compétitif face aux Américains de Boeing Les Britanniques héritent des ailes, les Allemands du fuselage et des empennages qui participent à la stabilité de l'avion, et les Français des postes de pilotage entre autres.

Un monument de l'aviation

Roger Béteille n'avait pas la langue dans sa poche. Lui qui a été directeur général d'Airbus pendant 10 ans de 75 à 85 se targuait d'avoir réussi à monter un système dans lequel chaque partenaire s'occupe de ses oignons mais accepte que les autres aient leur mot à dire.

Depuis 2012, l'usine d'assemblage de l'A350 porte son nom à Toulouse. Il avait assisté à la cérémonie d'inauguration. Roger Béteille qui a également inscrit son nom au panthéon des pionniers de l'aviation en étant co-pilote sur le premier vol de la Caravelle en 1955.