Romagné : les petits bateaux en bois de la maison Tirot sont 100% français

Depuis 1946, la maison Tirot fabrique, à Romagné, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), des bateaux en bois pour les enfants, petit ou grand modèle. Jusqu'ici, trois générations de la famille Tirot s'étaient succédés à la tête de la petite entreprise artisanale. Mais, depuis quelques mois, elle a un jeune artisan-gérant à sa tête. Augustin Hubert veut relancer une production fragilisée par la crise sanitaire, tout en conservant un savoir-faire traditionnel que perpétuent ses trois salariés, dont le petit-fils du créateur.

En circuit court

L'activité bat son plein en cette fin d'année et les machines tournent à plein régime : "en ce moment on travaille le bois, on transforme l'arbre pour lui donner la forme du bateau" explique Augustin Hubert l'artisan-gérant. Tout , ou presque, est en circuit court "notre bois, c'est du hêtre, vient de la forêt de Liffré ou de Fougères juste à coté. La scierie, qui nous découpe, est à 1 kilomètre de chez nous. L'ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) qui réalise la couture des voiles est aussi à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Le tissu et nos oeillets sont fournis par une entreprise française".

Dans l'atelier de la maison Tirot à Romagné © Radio France - Loïck Guellec

Un passionné et des projets

Augustin Hubert est un fan de voile. Sa passion du bateau lui vient de ses vacances d'enfant à Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes d'Armor. "On propose deux gammes de produit, des petits bateaux pour jouer dans le bain ou dans les petites vagues en mer, et des voiliers de 64 mètres de long qui vont servir en bassin, dans des lacs, des étangs ou en pleine mer et qui sont lestés et équipés d'une quille". Il a lancé récemment un site internet marchand où il propose une personnalisation du bateau avec une petite plaque en laiton indiquant le nom du propriétaire.

Noël favorable

Si Noël n'est pas la période la plus active pour les ventes de petits bateaux ,car c'est surtout au printemps et au début de l'été que l'activité est la plus soutenue, la fin d'année 2021 s'annonce un peu différente "on bénéficie de circonstances économiques favorables avec des jouets bloqués en Asie, ça se ressent dans les commandes de nos distributeurs".

On sent cette année que les distributeurs de jouets privilégient le "made in France" - Augustin Hubert

En 2022, le jeune entrepreneur dynamique souhaiterait s'installer, avec ses trois salariés, dans des locaux plus modernes et plus fonctionnels. A terme, il aimerait aussi diversifier la gamme de ses bateaux en bois "pourquoi ne pas fabriquer des modèles de voiliers de compétition comme ceux des grandes courses à la voile".

