Romain Colonna élu président de la SITEC

La SITEC a un nouveau président. L'universitaire et conseiller territorial "Femu a Corsica" Romain Colonna a récemment été élu à la tête de la Société d'économie mixte spécialisée dans l'informatique et le numérique en Corse.

Crée en 1986, la SITEC est une société d’économie mixte spécialisée dans les services informatiques à destination des acteurs économiques et institutionnels de la Corse

Unique infrastructure d’hébergement informatique en Corse : elle emploi 40 salariés à haut niveau de compétence sur les deux sites de Datacenters interconnectés de Bastia et d’Ajaccio. Elle affiche plus de 450 clients dont 358 organismes publics et parapublics et 113 structures privées.

Elle participe donc au développement de la filière numérique en Corse, par l'intermédiaire de partenariats avec les acteurs locaux du monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la recherche.

Et depuis mars 2020, la Sitec est également certifiée pour héberger les données de santé aux normes internationales de sécurité