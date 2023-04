Romain Colucci à la rencontre du centre itinérant des Restos du Cœur à Livarot

"Il est super ce camion parce qu'il y a tout dedans. On n'a rien à envier à Barbie." Décontracté, affable et souriant, Romain Colucci se mue en démonstrateur et se prête au jeu des photos avec les bénévoles ce mardi matin sur la place Pasteur à Livarot. Son rôle ? "Je suis un appât à journaliste explique avec humour le fils du fondateur des Restos du Cœur" avant d'ajouter plus sérieusement : "il faut faire de la publicité à la générosité de manière général parce que ce que font les bénévoles comme travail formidable est invisible."

Romain Colucci en déplacement à Livarot (Calvados) à la rencontre des bénévoles des Restos du Cœur © Radio France - Olivier Duc

Sa visite aux bénévoles du Calvados a permis justement de donner un éclairage particulier au camion qui sert de centre itinérant aux restos chaque mardi à Livarot et à Meules.

C'est l'un des cinquante-quatre camions que possède l'association caritative dans toute la France. L'idée est d'aller à la rencontre des bénéficiaires des Restos qui habitent loin d'un centre permanent.

"Dans le Calvados, il y a dix-sept centres fixes et quatre centres pour les maraudes. Et il n'y en avait aucun sur Livarot. Les plus proches sont ceux de Lisieux et de Saint-Pierre-en-Auge , " explique Christian Laurent, animateur de ce centre itinérant des Restos du Cœur. "On avait vu avec les différentes associations - notamment la Croix-Rouge et le secours populaire - pour trouver des zones où on puisse s'implanter et apporter une aide aux personnes défavorisées momentanément."

La distribution dans le centre itinérant des Restos du cœur à Livarot © Radio France - Olivier Duc

Véronique et son mari Jean-Claude sont exactement dans ce cas. Ils sont venus rechercher des victuailles auprès des bénévoles dans le fameux camion. "Cela nous aide vue que mon mari touche une petite retraite (900 euros par mois) et que nous sommes deux à vivre dessus, explique Véronique. Quand vous avez 600 euros de factures à payer, c'est un peu compliqué. Les Restos nous donne un coup de pouce et c'est bien qu'ils viennent ici. Quand on ne peut pas se déplacer, ce n'est pas évident. Je n'ai qu'une petite voiture sans permis et l'essence est tellement chère qu'on ne peut pas se déplacer régulièrement."

Le camion itinérant a trouvé rapidement son public à Livarot. Au moment de sa première venue le 15 mars, il avait servi 9 familles soit 23 personnes. Il sert désormais 32 familles représentant 82 personnes.

Depuis le début cette campagne, les Restos du cœur servent 30.000 repas par semaine dans le Calvados, c'est près de 47% de plus que l'an passé dans un contexte de hausse des prix.

"La dernière fois qu'il y avait eu une aussi forte augmentation, c'était après la crise des subprimes de 2008", souligne Romain Colucci , mais sur un volume de repas distribués qui était moindre à l'époque . Et effectivement, il n'y a jamais eu d'aussi bonne période pour faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc si vous avez du temps venez et si vous avez de l'argent donnez" conclut l'administrateur des Restos du cœur