Romain Colucci demande davantage d'aide de l'Etat : "Les Restos du cœur ne coûtent pas si cher"

France Bleu Saint-Étienne Loire - On entend ce matin des témoignages de bénévoles et de bénéficiaires sur France Bleu. Qu'est-ce que ça vous inspire ?

Romain Colucci, ex-administrateur des Restos - Des gens qui ont eu un accident de la vie, un trou d'air, de la malchance et se retrouvent à avoir besoin des Restos du cœur, il y en a malheureusement de plus en plus. Les carrières continues permanentes, ça existe de moins en moins dans notre société où il y a de plus en plus de petits boulots, de petite précarité. Il faut bien avoir de l'aide pendant ces petites périodes de précarité pour ne pas tomber au plus bas. Et c'est à ça que servent les Restos du cœur : à renvoyer un peu d'air frais sous les ailes pour que ça porte et qu'on puisse arriver jusqu'au bout du voyage.

Il y a trois semaines tout juste, il y avait ce cri d'alarme du président des Restos. L'association était dans le rouge. Elle n'allait pas pouvoir survivre bien longtemps. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ?

Oui, l'appel du président a porté grâce à vous, notamment les médias, et on vous en remercie. Et il a été entendu. C'est vrai que grâce à la générosité des Français qui ne s'est jamais démentie, on va pouvoir éviter l'effet Titanic. J'aime bien le film, mais je n'ai pas envie que ça arrive aux Restos du cœur. On va pouvoir sauver le bilan. C'est un sauvetage ponctuel. Sur le long terme, on attend des mesures pour l'association, de l'aide européenne. Pour les bénévoles on voudrait une petite aide fiscale pour que les bénévoles puissent défiscaliser leur leurs frais de déplacement.

Vous n'êtes pas totalement rassuré, aujourd'hui ?

Tout n'est pas réglé parce que la précarité a quand même explosé. Quand mon père a créé cette association en 1985, la première année, les Restos du cœur avaient distribué 8,5 millions de repas. Et à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, on est à 170 millions de repas distribués sur la saison qui finit. C'est donc 20 fois plus. Avec une inflation galopante comme on a aujourd'hui on achète un tiers de ce qu'on distribue gratuitement. Dans tous les départements et y compris ici dans la Loire, il y a plus de 20 % d'augmentation de la fréquentation et tous ceux qui étaient déjà inscrits viennent plus souvent. C'est la deuxième fois en quinze ans qu'il y a une aussi forte augmentation de la précarité. La première fois c'était après la crise des subprimes en 2008 et on a du mal à faire face. Donc on a besoin d'une aide structurelle, permanente et concrète.

Ça vous met la pression aux Restos de faire quasiment une mission de service public ?

Non, j'ai pas l'impression. C'est plutôt le manque de moyens, le manque de coopération parfois. Mais on est soutenu par les Français parce qu'on n'est pas qu'une image de la précarité. On est aussi une image de la générosité des Français qui, depuis plus de 38 ans, ne se dément pas. Et nous, on est payés en sourires, on est payé en convivialité.

L'État pourrait faire plus pour vous ? Vous avez parlé du statut du bénévole mais aujourd'hui, on annonce 15 millions d'euros dans les caisses des Restos de la part de l'État. Il faudrait plus ?

C'est vous qui le dites mais moi je vais dire oui. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce qu'on ne coûte pas cher, en fait, aux Restos du cœur. Notre budget, à pas grand chose près, c'est le budget des Opéras de Paris (Opéra Garnier, Opéra, Bastille). C'est pas un gros trou dans le budget de l'État d'avoir les Restos du cœur. Au contraire. Donc c'est vrai que c'est difficile des fois d'entendre des gens qui disent qu'on ne peut pas aider plus les Restos du cœur à cause du budget ? Il y a l'équilibre budgétaire et l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est au moins aussi important. Il ne faut pas s'occuper que du budget, il faut s'occuper des gens aussi parce que la dette, on la sent, pas au quotidien. Par contre, la pénurie alimentaire, c'est tous les jours, c'est concret.