Romain Terry, le directeur de Cresson Voyages à Auxerre

Après 3 mois d'inactivités, les entreprises de car de tourisme ont repris du service mais sont loin de rouler des mécaniques. Pourtant cet été les voyages à l'intérieur du pays devraient être plus nombreux. On en parle ce jeudi matin avec Romain Terry, le directeur de Cresson Voyages

Romain Terry est ce qu'aujourd'hui votre activité reprend petit à petit ?

On était à 0% fin juin, et là en juillet, on a des devis qui commence à réapparaitre; des questions de la part des clients. Ça repart timidement. C'est pas ce que l'on a connu l'an dernier.

Et pour les prochaines semaines est ce que vous attendez à une forte demande ?

Malheureusement non. On aimerait bien, mais les clients sont encore assez timides au niveau des protocoles. C'est pour ça que je tiens à les rassurer. Nous on est capables d'adapter notre offre aux dispositions des clients. Avec le gel hydroalcoolique , le port du masque, on est capable d'organiser des voyages complets.

Du coup, vous avez les yeux rivés vers la rentrée, parce que vous faites de l'activité scolaire . Ou alors vous faites une croix sur 2020 ?

C'est difficile de faire une croix sur 2020. Il faut quand même payer les factures. Donc on se concentre sur le court terme, pour répondre au mieux aux demandes des clients. Mais il faut aussi se tourner vers 2021, pour pouvoir survivre tout simplement, et continuer de développer l'entreprise.

Est ce que la reprise peut compenser ces trois mois d'inactivité ?

Non jamais. Le chiffre d'affaire perdu, c'est définitif. Un voyage annulé, ça peut faire un voyage reporté, mais il n'apparaitra pas dans le chiffre d'affaire des 6 derniers mois.

Vous avez eu recours au chômage partiel. Vous bénéficiez d'autres aides financières ?

Oui tout les dispositifs de l'état comme les suspensions de charges qui reprendront en octobre. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut préparer l'avenir. Et puis on tient à saluer la décision du conseil régional qui, sur les transports scolaires, a décidé de maintenir, à 75% les contrats. Ce qui nous a permis de maintenir les salaires des conducteurs scolaires.

Est ce que vous allez devoir augmenter vos tarifs ?

L'entreprise a fait le choix de ne pas les augmenter. Et de prendre à sa charge les surcoûts d'achat de matériel, de gel hydro-alcoolique, de masques et ainsi de suite.