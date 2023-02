Romans-sur-Isère : des clients font le siège d'Indexia (ex-SFAM) pour obtenir remboursement

Ils étaient une trentaine à s'être donné rendez-vous ce jeudi matin devant les locaux du spécialiste en assurances pour téléphones mobiles et ordinateurs, le groupe Indexia, anciennement SFAM, à Romans-sur-Isère (Drôme). Drômois, Ardéchois ou bien venus de plus loin, Montpellier, Marseille, Jura, Vaucluse. Fatigués d'appeler et d'envoyer des courriers à répétition, ils sont venus réclamer les sommes indûment prélevées sur leur comptes bancaires. En bas des bureaux vitrés, ils se racontent leur déboires communs, avec à la main des écriteaux : "la SFAM : une entreprise à mettre hors d'état de nuire".

ⓘ Publicité

Rapidement, des conseillers clientèle viennent à leur rencontre : "on a prévu un process pour regarder vos cas et trouver des solutions rapidement, donc on voudrait que vous puissiez rentrer. On a tout pour vous accueillir" explique l'un d'eux au groupe. "Mais pourquoi faut-il en arriver là pour être remboursé ?" l'interroge Alain, "pourquoi ? Moi j'ai acheté un téléphone assuré 17 euros en 2016 et là on me prend 580 euros par mois. Vous me prenez pour quoi ?" Pas de réponse à cette question, juste un renouvellement de l'invitation à rentrer.

Les clients manifestants finissent par rentrer. Certains s'agacent devant toutes les berlines de luxe garées sur le parking de l'entreprise : "que des Mercedes qu'ils payent avec notre argent, c'est pas mal" lâche Franck, "alors que nous, on n'est que de simples travailleurs...c'est un peu de l'amertume" renchérit un autre. Le patron d'Indexia Sadri Fegaier arrive au même moment dans les locaux. Une journaliste l'interpelle. Il est au téléphone et ne s'arrête pas.

Les clients reçus un à un par des conseillers

Nicole, de Chabeuil, avait noté son numéro de client sur sa pancarte de manifestant. Elle reçoit sur son téléphone portable une notification de virement bancaire de près de 500 euros à peine les portes franchies : "je viens d'être remboursée. Il a fallu un peu de bruit avec les journalistes pour que ça puisse être efficace. J'étais déjà venue mais toute seule. Il a fallu attendre des lettres de relance, des message téléphoniques, et surtout de venir aujourd'hui. C'est scandaleux. Il y a plein de gens qui ont vraiment besoin de cet argent."

Tous les autres clients sont reçus un à un par des conseillers qui revoient leur situation en détail. Sylvain, 39 ans, du Jura, veut récupérer plus de 5.000 euros : "j'ai été vers une dame, sympa quand même. Elle a regardé. Et là, on attend le mail de confirmation." Toute la procédure a pris du temps. Arrivés à 10 heures du matin devant les locaux, les clients en sont repartis peu avant 18 heures. La plupart ont obtenu des remboursements.

Des clients veulent aussi des dommages et intérêts. C'est le cas d'Anthony, la trentaine, qui habite près d'Avignon. C'est lui qui a organisé le rassemblement de Romans, énervé de voir les témoignages de clients lésés s'accumuler sur les réseaux sociaux. "Si le grand patron a deux milliards d'euros sur compte, pourquoi je n'aurais pas droit à 4 ou 5.000 euros de réparation des préjudices causés ?" argumente t'il*, "des factures rejetés, des frais bancaires. J'ai failli être interdit bancaire. Cela m'a fait résilier deux ou trois choses personnelles parce que je ne pouvais plus honorer les paiements. J'ai un fils de 3 ans qui n'a pas eu un Noël terrible parce que j'ai eu 6 prélèvements de 49,99 euros en décembre. Pour quelqu'un qui est à Pôle Emploi à 550 euros par mois, ça met dans une galère monumentale."*

Comme d'autres clients, il n'exclut pas une action en justice. Déjà 250 personnes ont rejoint la procédure collective lancée au civil. Une audience est prévue le 3 avril.