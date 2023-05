Romans : Indexia recrute, les candidats ne se bousculent pas aux portes ouvertes

Il fut un temps où il y avait la queue pour les journées recrutement de la SFAM, l'ancien nom d'Indexia. Ce mercredi, entre 40 et 50 candidats se sont présentés, alors qu'Indexia affiche 200 postes à pourvoir. La moitié en CDI, l'autre en alternance. L'ancien spécialiste en assurance se concentre désormais sur le reconditionnement et la revente d'appareils multimédia et de services autour. Il recherche des téléconseillers, des vendeurs pour ses magasins Hubside, et des postes supports en comptabilité, ressources humaines, administration.

Les échos négatifs sur Indexia dans la presse engendrent-ils des problèmes de recrutement ? "Aujourd'hui, je pense que toutes les sociétés ont du mal à recruter" souligne Fabienne Panse, directrice ressources humaines opérationnelle du groupe Indexia, "la SFAM en fait certainement partie mais je pense que notre réputation n'est pas là. Je suis très contente du monde, que les personnes se soient déplacées pour notre journée portes ouvertes. On en organise aussi dans nos magasins Hubside Store. L'objectif, c'est que 200 candidats puissent être recrutés prochainement."

Des candidats conquis par la visite et les rencontres

Avant leur entretien, les candidats visitent les locaux modernes, tout vitrés, rencontrent les équipes qui leur font la promotion de l'entreprise, "des conditions de travail sympathiques" que décrit Benjamin, "une rémunération qui peut être attrayante, un restaurant d'entreprise, un bâtiment particulièrement agréable", un encadrement très humain, des perspectives d'évolution dans l'entreprise.

Les clients qui se sentent arnaqués et saisissent la justice, les doutes sur la santé économique du groupe, le procès à venir pour pratique commerciale trompeuse, les candidats en ont entendu parler mais ne s'en inquiètent pas. Voilà ce qu'ils nous disent : "moi ici, je vois une grande structure. Les procès, c'est ce qu'on voit uniquement dans les médias" ; "il y a forcément des gens envieux de cette réussite et qui vont chercher la petite bête" ; "je ne reste pas sur ça, je préfère connaître l'entreprise et tout problème peut être analysé" ; "ils évoluent donc ce qui s'est passé avant ne va pas forcément continuer. Cela ne m'a pas rebutée, et là, en venant ici, en rencontrant le personnel, ça me conforte dans l'envie de travailler ici."

Indexia Group revendique toujours 800 salariés à Romans-sur-Isère. D'autres sources internes au groupe évoquent plutôt entre 400 et 500 salariés.