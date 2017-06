Romans : Saint Jean, fabricant de ravioles, recrute 25 personnes

Saint Jean recrute 25 personnes en CDI sur ses sites de Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage et Saint-Just-de-Claix. Le fabricant drômois de ravioles, pâtes fraîches et quenelles affiche une croissance constante et compte réaliser de nouveaux investissements.

Si vous cherchez du travail, sachez que Saint Jean embauche 25 personnes en CDI : deux personnes sur le site de Bourg-de-Péage, deux à Saint-Just-de-Claix et les autres sur le site de Romans-sur-Isère.

Saint Jean recrute 25 salariés

Usine de fabrication de pâtes fraîches Saint Jean à Romans-sur-Isère. © Radio France - Mélanie Tournadre

Installée dans la Drôme depuis 1962, l'entreprise Saint Jean compte aujourd'hui 350 salariés sur ses 5 sites en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, le fabricant de ravioles, pâtes fraîches et quenelles recrute 25 personnes en CDI, pour des postes de production et préparation de commandes.

Les personnes intéressées doivent contacter Saint Jean ou directement Pôle Emploi pour postuler. Afin d'accéder à l'entretien d'embauche, il faut passer une demi-journée de tests, selon la méthode de recrutement par simulation mise au point par Pôle Emploi. La prochaine journée d'information concernant le recrutement de conducteurs de machines en agro-alimentaire se déroulera le 12 juillet prochain et les tests se tiendront les 20 et 24 juillet.

10 % de croissance chaque année

"L'entreprise grandit, se développe, croît d’environ 10% par an" explique Guillaume Blanloeil, le directeur général de Saint Jean. "Beaucoup de notre progression se fait sur la prise de parts de marché de certains de nos concurrents".

L'an dernier, en 2016, la croissance au niveau des ravioles a été plus importante que les autres années. Mais c'est surtout le marché des pâtes fraîches qui est en pleine croissance et qui fait les affaires de Saint Jean. "Sur une base 5.000 tonnes de pâtes fraîches on sera à 5.900 à la fin de l'année, c'est une progression entre 15 et 20%, c'est énorme" explique Wilhem Rondeau, le directeur de production du site de Romans-sur-Isère.

20 à 30 millions d'euros d'investissement à Romans

La production est en hausse et l'usine de Romans-sur-Isère devient trop petite. Résultat "d'ici 2025, 20 à 30 millions d'euros seront investis à Romans" explique Guillaume Blanloeil. Saint Jean va construire une nouvelle usine de pâtes et de stockage sur des terrains derrière l'usine actuelle. "Nous avons aussi besoin d'un nouveau siège social et de nouveaux locaux sociaux".

Site de Romans-sur-Isère de Saint Jean, fabricant de ravioles, pâtes fraîches et quenelles. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Nous ferons également une cité de la raviole pour mieux faire connaître ce produit emblématique de la région, qui reprendra l'histoire de la raviole avec une partie musée, une boutique ainsi qu'un espace restaurant" explique le directeur général de Saint Jean.

Saint Jean a affiché 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, l'entreprise drômoise mise sur 70 millions en 2017 et 100 millions en 2020.