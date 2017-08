Romans | SFAM recrute 450 CDI

La société romanaise, spécialiste des offres d'assurance haut de gamme pour les appareils multimédia connaît un développement fracassant. Ses marchés se multiplient. Elle recrute donc en masse sur ses trois sites en France.

450 à 500 emplois seront créés d'ici 6 mois chez SFAM. La société romanaise spécialisée dans les offres d'assurance premium pour les téléphones portables et objets multimédia, recrute pour accompagner le développement de son activité.

En 5 ans, elle a enregistré une croissance de 1800% !

Désormais présente en Belgique, Suisse, Hollande, Espagne, et bientôt au Portugal, elle compte 3 millions de clients. D'où la nécessité de recruter, sur ses sites de Romans, de Roanne et sur le site parisien qui doit ouvrir à la rentrée. Des contrats à durée indéterminée.

Sadri Fegaier est le président et le gérant de SFAM.

SFAM emploie actuellement 850 salariés, tous en France. Ils seront 1.000 d'ici la fin de l'année et encore 200 de plus début 2018.

Sadri Fegaier mise sur le recrutement de salariés qualifiés, basés en France. Hors de questions de recourir aux plateformes téléphoniques basées dans des pays à bas-coûts par exemple.

Des salariés "heureux au travail"

Des salariés efficaces avec les clients ce sont des salariés motivés, qui aiment leur travail et leur cadre de vie. SFAM figure dans le dernier classement Happy at Work qui répertorie les entreprises où il fait bon travailler.

Les employés (moyenne d'âge 28 ans) disposent d'un restaurant d'entreprise gratuit, d'une salle de sport, de nombreux avantages et d'un salaire "plus élevé de 40% par rapport à ce qui se pratique en moyenne dans ce secteur, explique Sadri Fegaier. Un téléconseiller peut gagner entre 2.000 et 3.000 euros par mois".

Des téléconseillers chez SFAM à Romans - SFAM

Pour accueillir les nouveaux salariés, SFAM va aussi s'agrandir. Sadri Fegaier souhaite construire un bâtiment à proximité du siège à Romans.

Recrutement

SFAM recrute des téléconseillers, du personnel administratif, des webmasters, des informaticiens, des commerciaux, des financiers... 25 types de postes différents au total. Les candidats peuvent déposer leur candidature (CV et lettre de motivation) sur le site de SFAM.

