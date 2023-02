"Pas besoin de venir pour être remboursé" se défend le directeur général adjoint d'Indexia Group (ex-SFAM)

France Bleu Drôme Ardèche : Une trentaine de clients se sont présentés jeudi dans les locaux d'Indexia à Romans pour se faire rembourser des sommes indûment prélevées. Les clients qui constatent des prélèvements abusifs sur leurs comptes doivent donc venir directement chez vous pour se faire rembourser ? C'est comme ça que ça marche ?

Jean-Pierre Galera : Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. La plupart de nos clients le savent : ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une initiative d'une avocate qui fait son travail, comme tout le monde, elle essaie de se créer une clientèle. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. (NDLR : l'avocate qui porte l'action collective en justice , Me Emma Leoty, dément toute implication dans l'organisation de cette manifestation et y était même plutôt opposée. Elle a été initiée par un client qui ne fait pas, à ce jour, partie de l'action collective.)

France Bleu : Les personnes qui étaient devant chez vous hier disent : "on a téléphoné, on a envoyé des courriers, ça n'a rien changé et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui"

Jean-Pierre Galera : Pas du tout. D'ailleurs, pour la plupart, leur cas était déjà réglé et déjà traité. Encore une fois, ils sont venus à l'initiative d'une avocate, qui effectivement fait son travail. La réalité, c'est que nous avons en France aujourd'hui 67 points de vente dans toutes les villes de France, donc des points de vente de proximité et tous ces clients auraient été certainement beaucoup plus rapidement traités s'ils étaient venus dans ces points de vente. Les points de vente Hubside Store, il y en a 67 en France, et je pense que c'est effectivement là qu'il faut leur donner le réflexe de venir, et les cas des clients seront traités directement, s'il y a un problème quelconque, puisque c'est aussi fait pour ça.

France Bleu : Mais quand on n'a pas un point de vente près de chez soi, on fait comment ? On fait plusieurs dizaines de kilomètres ? Cela ne peut pas se régler par téléphone ?

Jean-Pierre Galera : Alors ça peut également se régler par téléphone et par mail et par courrier, puisque effectivement, nous avons ces trois possibilités pour l'ensemble de nos clients. En règle générale, tout se fait essentiellement par téléphone puisque nous avons, je le rappelle, 800 conseillers qui sont là pour gérer ce genre de sujets. Et d'ailleurs ça se fait régulièrement comme ça pour les 6 à 8 millions de clients que nous gérons tous les ans.

France Bleu : Jean-Pierre Galera, vous avez remboursé hier à ceux qui étaient là, vous les avez reçus (...)

Jean-Pierre Galera : évidemment qu'on les a reçus parce que ce sont des clients et que les clients, effectivement, on les reçoit.

France Bleu : Ça vous a coûté combien hier?

Jean-Pierre Galera : je n'ai pas fait la somme mais très clairement, ce sont des sommes relativement faibles.

France Bleu : 500 € par exemple, 500 €, c'est faible ?

Jean-Pierre Galera : 500 € pour certains des clients. Bien sûr que la somme n'est pas négligeable, on est bien d'accord. Mais si on l'a fait, c'est parce qu'encore une fois, ce sont des clients et que nous, on veut que nos clients soient satisfaits. Encore une fois, ils n'avaient pas besoin de venir, encore une fois à l'appel d'une avocate, qui fait son travail, qui fait son commerce. Ils n'avaient pas besoin de venir pour être remboursés. Ils l'auraient été si jamais il était nécessaire de les rembourser et que c'était dû, ils l'auraient été tout à fait normalement.

France Bleu : Jean-Pierre Galera, vous étiez avec nous déjà en avril dernier. On avait déjà évoqué ces problèmes de clients qui sont mécontents avec des retraits sur leur compte qu'ils estiment injustifiés. Comment ça se fait que ça ne s'est pas réglé en quelques mois? Qu'est ce qui se passe en fait chez vous? Il y a un problème d'ordinateur ? Il y a un problème de gestion ? C'est quoi le problème?

Jean-Pierre Galera : Non, d'ailleurs, le sujet n'est pas exactement celui que vous décrivez.

France Bleu : Il y a des prélèvements qui démarrent à une vingtaine d'euros et puis après ça passe à des sommes bien plus élevées.

Jaen-Pierre Galera : Non, c'est pas tout à fait ça. Certaines de ces personnes considéraient qu'ils n'avaient jamais eu le souvenir d'avoir signé un contrat d'assurance lorsqu'ils avaient acheté un PC, une tablette ou un smartphone auprès d'un certain nombre de nos partenaires distributeurs de nos offres d assurance à l'occasion de leurs achats. Encore une fois, je vous rappelle que dans la totalité des cas, l'acquisition de ces contrats ou la signature de ces contrats, ce n'est pas nous qui l'avons effectuée, ce sont nos partenaires. Donc nous, on ne fait que gérer derrière. Nous avons une distribution auprès de tous les gens qui commercialisent des produits multimédias dans l'ensemble du territoire national ou en Europe. Ils n'avaient pas le souvenir d'avoir signé un contrat d'assurance lorsqu'ils avaient acheté un portable il y a 4 ans et ils font la somme des prélèvements en disant :"mais moi je n'ai jamais signé de contrat". Nous, on ne fait que les gérer.

France Bleu : Vous avez deux procès qui vous attendent, l'un en correctionnelle pour pratique commerciale trompeuse, l'autre au civil, le 3 avril, avec 250 clients qui mènent une procédure collective pour obtenir remboursement et dommages intérêts. Ça a des conséquences sur votre groupe aujourd'hui, cette image que vous avez et qui n'est pas toujours idyllique ?

Jean-Pierre Galera : évidemment que l'on se passerait bien de ce qui se passe. Nous sommes, je le rappelle, le premier employeur de Drôme-Ardèche. Donc on s'en passerait bien, évidemment. Et vous dites un certain nombre de choses que moi, personnellement, je ne connais pas. Puisque moi, aujourd'hui, je n'ai absolument rien en main qui puisse affirmer ce que vous dites, puisque je n'ai pas du tout de convocation ou quoi que ce soit. Alors vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez de la démarche d'une avocate qui parle un jour de 50 clients, un jour de 60, un jour de 200 clients, qui annonce une manifestation incroyable où on a vu personne, si ce n'est trois clients, ce qui arrive de temps en temps, pas plus. Donc il faut bien distinguer les choses. Aujourd'hui, je n'ai aucune convocation devant qui que ce soit. Peut être que ça viendra et si ça vient, très sereinement, on ira se défendre parce que nous avons absolument tous les éléments pour nous défendre. Parce que encore une fois, je le répète, il n'y a aucune intention. La seule et unique intention que nous avons, c'est de faire en sorte que nos clients soient satisfaits.