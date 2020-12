Romans-sur-Isère : "cette décision nous écoeure" réagit 1083 après la perte de la friche Jourdan

Jeudi 3 novembre, Valence Romans Agglo délibérait pour vendre le tènement Jourdan à la Ville de Romans-sur-Isère (Drôme) mettant fin aux ambitions de l'entreprise 1083 sur ce site. La société de jeans et chaussures "made in France" réagit ce mercredi via un communiqué publié sur Facebook.

Thomas Huriez, président fondateur de l'entreprise 1083, n'avait pas souhaité réagir à chaud jeudi dernier à la délibération votée par Valence Romans Agglo. Les élus ont décidé de vendre la friche du fabricant de chaussures Jourdan à la Ville de Romans, qui compte raser les bâtiments et construire un gymnase. Jusqu'ici le site était promis à 1083, qui ambitionnait d'y transférer ses ateliers, d'y construire une boutique, un restaurant etc.

Le projet de 1083 avait démarré en 2016 : "ces 4 années représentent des milliers d'heures de travail de nos équipes, de nos partenaires, des techniciens des collectivités, de nos sous-traitants" souligne l'entreprise dans un communiqué publié sur son compte Facebook. "Nous adressons à chacune et à chacun nos remerciements et nos pensées émues, désabusées. Ces 4 années représentent beaucoup d’argent engagé par 1083 en études, analyses, préparation du permis et du chantier."

La politique a t'elle tué ce projet ?

Ce communiqué reprend le déroulé des 4 années, les aléas rencontrés. Il réaffirme que le permis de construire "n'a pas été donné rapidement comme annoncé, mais au bout du délai légal, pour un motif négligeable". Le compromis de vente arrivait à échéance à peine deux mois plus tard "alors que nous avions techniquement besoin de 4 mois pour permettre à nos banquiers et investisseurs de débloquer les fonds." Le financement n'a pas été bouclé à temps, le compromis est devenu caduque.

Thomas Huriez s'est présenté aux élections municipales de mars dernier face à la maire en place et réélue, Marie-Hélène Thoraval. Cela a t'il eu une conséquence sur le projet ? "Alors que juridiquement rien ne l’imposait, Valence Romans Agglo nous a répondu en janvier 2020 qu’il paraissait « raisonnable d’attendre le renouvellement électoral pour présenter notre projet aux nouveaux élus et solliciter leur approbation en vue de la signature d’un nouveau compromis. »" indique le communiqué de 1083.

La délibération de jeudi dernier en conseil d'Agglo indiquait en résumé que 1083 n'avait pas donné plus d'information sur son projet, notamment sur le montage financier, l'entreprise indique être revenu vers la collectivité : "pressés par le développement de nos activités, nous avons sollicité en avril et en juillet 2020 Valence Romans Agglo, sans réponse. Après l’été, nos investisseurs nous ont ré-écrit leur soutien, et les 3 entreprises locales de BTP nous ont remis leurs chiffrage… en vain."

1083 est amer de "la fin brutale de ce projet" : "cette décision nous écoeure", mais "elle ne remet pas en cause le développement de 1083 qui continue plus que jamais de porter ses valeurs, d’investir dans le patrimoine industriel français, de relocaliser et de grandir partout où c’est possible."