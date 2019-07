Romans-sur-Isère : l'entreprise 1083 va s’installer sur le site Jourdan en 2021

Romans-sur-Isère, France

L'installation de l'entreprise 1083 dans l'usine Jourdan se précise à Romans-sur-Isère. Une réunion publique est organisée ce jeudi 11 juillet à la Cité de la Chaussure à 19h

Thomas Huriez, le co-fondateur de la marque de Romans-sur-Isère 1083. © Radio France - Victor Vasseur

Le projet est lancé depuis 3 ans, mais il patine. L'entreprise romanaise a enfin déposé le permis de construire pour s'installer dans l'ancienne usine de chaussures de luxe. "Nous, on grandit vite. Il y a trois ans, on faisait moins de 2 millions d’euros d’affaire" précise Thomas Huriez. Il poursuit : "Aujourd’hui, c'est quatre fois plus. Heureusement, à l’époque, on ne savait pas la montagne de documents, de travail et d’aléas que l’on allait rencontrer."

Le permis de construire délivré cet automne

C’est un centre commercial moderne que promet l’entreprise 1083. "Le projet a peu évolué ces trois dernières années. On a juste rajouté des magasins éthiques comme nous sur une partie où l’on n’avait rien défini" explique Thomas Huriez. Le site Jourdan est une ancienne usine de chaussures de luxe, fleuron industriel de la ville, était une verrue au coeur de la commune depuis sa fermeture il a dix ans. La friche industrielle va donc reprendre vie.

