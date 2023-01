Romans-sur-Isère : l'ancien industriel Michel Baulé est mort

C'est son entreprise Eximium qui l'annonce ce mardi dans un communiqué. Michel Baulé est mort vendredi 13 janvier. Cet homme discret était une figure de la vie économique de Romans. En 1976, il créé le groupe à son nom, spécialisé dans les moulages de polyuréthane. Depuis la vente de son groupe. Michel Baulé dirigeait Eximium , le fonds d'investissement qu'il avait fondé, spécialisé dans la prise de participations d'entreprises de divers secteurs, la plasturgie mais aussi le transport ou l'immobilier. En 2022, Michel Baulé était considéré comme la 218e fortune de France selon le classement du magazine Challenges .

ⓘ Publicité

Des obsèques dans l'intimité

Selon le communiqué, les obsèques de Michel Baulé se dérouleront en présence uniquement de ses proches. "A son image, dans la simplicité et la discrétion, et conformément à sa volonté, les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité. C’est dans cet esprit que les personnes qui le souhaitent peuvent déposer leurs messages d’hommage dans un livre d’or en envoyant un message à l’adresse suivante : messagepourmichel@eximium.fr".