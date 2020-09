Romans-sur-Isère : inauguration de la Cité de la raviole ce vendredi

Après la Cité du chocolat et celle de la chaussure, il y a désormais une cité de la raviole à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Elle est ouverte depuis l'été mais son inauguration officielle a lieu ce vendredi soir, au 33 boulevard Gabriel Péri, juste en face de la gare routière. Les locaux sont ouverts depuis le mois de Juin et cet été le public a bien répondu présent. Ce musée mise sur les groupes et c'était bien parti ; une centaine de cars étaient prévus jusqu'au mois de décembre. La crise sanitaire est passée par là mais le patron, Grégory Manoukian croit à la reprise.

Grégory Manoukian était l'invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme-Ardèche :

