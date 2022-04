Romans-sur-Isère : la Foire du Dauphiné de retour l'année prochaine ?

C'est le plus gros rendez-vous économique de Drôme et d'Ardèche. Annulée pour cause de Covid-19 puis mise à terre par l'interdiction de la préfecture de la Drôme (voir ci-dessous), beaucoup voyait la Foire du Dauphiné enterrée. "Elle n'est pas morte et va renaitre", a martelé en conférence de presse ce mardi 5 avril, Jean Bernardis, le président de l'association.

Un nouvel espace de dix hectares

Avec les bénévoles, il a pourtant essayé pendant quatre mois d'organiser un événement dès cette année sur un terrain provisoire voire sur le site actuel. "Mais pour des raisons législatives et administratives, nous n'avons pas pu et nous n'avons pas eu l'accord de la préfecture", regrette Jean Bernardis. Dont acte. Le Romanais veut voir plus loin et regarde désormais vers 2023. Un projet est en préparation et l'association espère pouvoir communiquer d'ici un mois.

Cet événement de transition aura lieu à Romans-sur-Isère mais pas sur le futur site de la Foire du Dauphiné : un espace de dix hectares (trois de plus que le site actuel avenue des allobroges) à proximité de l'aéroclub, route des chasses, qui pourrait accueillir de manière pérenne l'événement économique. L'agglomération Valence-Romans a débloqué une enveloppe de 19 millions d'euros. "Il y a énormément d'attente. Certains commerçants faisaient les 3/4 de leurs chiffres d'affaire annuels grâce à la Foire", indique Jean Bernardis.

L'objectif à terme : renouer avec l'esprit de la Foire grâce à des manifestations annexes aux stands des artisans. Mais aussi utiliser le futur site pour des rendez-vous au cours de l'année.

La Foire du Dauphiné interdite en septembre 2021

Le site avenue des allobroges ne peut plus accueillir la Foire du Dauphiné. La préfecture de la Drôme en a décidé ainsi le 9 septembre 2021, quelques jours avant la dernière édition prévue. Le site, à proximité d'usines classées Seveso, était jugé trop dangereux pour accueillir les 120.000 visiteurs en moyenne. La Foire bénéficiait jusqu'alors d'une autorisation temporaire pour organiser l'événement.