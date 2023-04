Romans-sur-Isère : la Foire du Dauphiné ouvre, en plein centre-ville

La Foire du Dauphiné à Romans-sur-Isère fait son grand retour ce vendredi, pour une semaine. Ce grand rendez-vous commercial et économique a été annulé trois années de suite, à cause de la Covid-19 en septembre 2020, puis parce qu' elle ne pouvait plus se tenir sur son site historique, dans le périmètre de plusieurs usines Seveso . Pour cette année de transition, avant le nouveau site près de l'aérodrome, la Foire se tient en plein centre-ville, place Jean Jaurès et place Jules Nadi.

Près de 3.000 mètres carrés de chapiteaux ont été installés pour 250 exposants, moitié moins que la Foire classique. Place Jean Jaurès se trouvent les stands maison, jardin, voiture ; place Jules Nadi, les exposants agro-alimentaire, mode, loisirs. L'entrée principale se fait place Jean Jaurès, côté Champ de Mars. C'est là que vous achetez votre entrée et qu'on vous remet un bracelet pour circuler d'un site à l'autre.

Les concerts de Michel Fugain, The Avener, Ridsa sont programmés salle des Cordeliers, avec un peu plus de 1.000 places dans le public. Les premiers arrivés seulement pourront donc rentrer. Mais un écran géant sur chacune des places permettra à tout le monde d'y assister aussi.

Restrictions de circulation et de stationnement

Entre 80 et 90 000 visiteurs sont attendus sur cette semaine de foire. Ils peuvent se garer sur le site de l'ancienne foire, et un bus fait la navette toutes les dix minutes pour le centre ville. Les stationnements place Jean Jaurès et Jules Nadi sont évidemment condamnés. Circulation et stationnement interdits aussi sur les rues qui bordent le Champ de Mars au Nord et au Sud. Une déviation est en place par la côte des Cordeliers et la rue du Puy.

Les restrictions de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Romans-sur-Isère (Drôme) pendant la Foire du Dauphiné - Ville de Romans

Des habitants de Romans se réjouissent du retour de cet événement qui crée "une animation. Cela fait venir des gens des communes et même des départements alentours. Et économiquement, cette Foire peut avoir un vrai poids". D'autres en revanche s'inquiètent des problèmes de circulation et de stationnement, du "désordre. Déjà en temps normal, le stationnement est difficile. On n'a pas posé la voiture qu'on se prend une prune en 5 minutes. Il faut être motivé pour venir faire ses courses à Romans." Des Romanais regrettent "l'ancien site, plus adapté, avec plus de place. Il convenait très bien, mais tout à coup, on nous dit que ce n'est plus possible."