Romans-sur-Isère : la Foire du Dauphiné sera en centre ville au printemps 2023

La Foire du Dauphiné, dont les deux dernières éditions ont été annulées pour cause de pandémie et de locaux non conformes revient à Romans-sur-Isère (Drôme) au printemps 2023 et en centre ville. Un retour à l'emplacement d'origine en attendant les nouveaux locaux en 2025.

La Foire du Dauphiné revient au printemps 2023 et en centre ville de Romans ! Les futurs nouveaux locaux de la foire ne seront pas terminés avant 2025. La nouvelle équipe dirigeante et la ville ne voulaient pas attendre encore deux ans avant de retrouver "ce poumon économique" et convivial dans la ville.

Un plan B pour une foire transitoire a donc été trouvé : le retour à l'emplacement historique du centre ville. C'est à cet emplacement que la foire s'est tenue jusqu'en 1974. Les stands seront installés sur la place Jean Jaurès, et la place Jules Nadi devant la mairie, la salle des Cordeliers à proximité permettant un repli pour les animations culturelles en cas de mauvais temps.

Ce retour est prévu pour le printemps 2023, car il faut bien une dizaine de mois pour régler toutes les difficultés d'organisation d'un tel évènement dans l'hyper centre ; difficultés de sécurité, mais aussi d'organisation des parkings. Car cette foire 2023 devrait réunir 300 à 350 exposants et 90 à 100.000 visiteurs sont espérés. La solution pour le stationnement, ce sont donc des parkings de report à l'extérieur du centre ville, reliés à la foire par des rotations de navettes toutes les 10 minutes.

La date n'est pas non plus choisie au hasard. La foire se tiendra du 14 au 20 avril 2023, pendant les vacances scolaires. L'objectif est de déranger le moins possible les trajets des scolaires à cause du centre ville encombré par les stands de la foire.